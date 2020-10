46 % weniger Fahrgäste im Fernverkehr mit Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr 2020

Wiesbaden (ots) -



* Corona-Krise führt besonders im 2. Quartal 2020 zum Einbruch der

Fahrgastzahlen im Fern- und Nahverkehr



* Experimentelle Daten zeigen Rückgang der täglichen Fahrten im

Bahnfernverkehr um 88 % im Laufe des Aprils 2020 gegenüber dem

Vorjahr



* Anstieg der Zahl täglicher Fahrten im Bahnfernverkehr bis Anfang

August 2020 auf rund 30 % unter Vorjahresniveau, im Oktober erneuter

Rückgang auf rund 50 % unter Vorjahresniveau





Im 1. Halbjahr 2020 waren in Deutschland nur gut halb so viele Fahrgäste imFernverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs wie im 1. Halbjahr 2019. Bedingtdurch die Corona-Pandemie war das Fahrgastaufkommen mit 45 Millionen Personen um46 % geringer als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, reisten im Eisenbahn-Fernverkehr mit 41 MillionenFahrgästen 43 % weniger als im 1. Halbjahr 2019. Im Linienverkehr mit Fernbussenging die Fahrgastzahl sogar um zwei Drittel (-67 %) auf 3,5 Millionen zurück.Im Nahverkehr, der im 1. Halbjahr 2019 einen Anteil von fast 99 % am gesamtenLinienverkehr hatte, sind die Rückgänge im 1. Halbjahr 2020 noch nicht endgültigzu bemessen. Nach vorläufigen Ergebnissen waren im Eisenbahn-Nahverkehr mit 874Millionen Fahrgästen mehr als ein Drittel (-37 %) weniger Menschen unterwegs alsim 1. Halbjahr 2019. Bei den derzeit gemeldeten Daten für den Liniennahverkehrmit Bussen (-22 %) und Straßenbahnen (-24 %) ist jedoch davon auszugehen, dassdiese die tatsächlichen Rückgänge nicht vollständig abbilden - unter anderemdeshalb, weil im Nahverkehr viele Fahrgäste Zeitkarten besitzen, diese abervermutlich aufgrund der Pandemiesituation vergleichsweise selten nutzten. Daherist hier mit Revisionen der Meldewerte durch die Verkehrsunternehmen zu rechnen.Drei Viertel weniger Fernverkehrsreisende von April bis Juni 2020Ausschlaggebend für die enormen Rückgänge der Fahrgastzahlen im 1. Halbjahr 2020war das von der Corona-Krise geprägte 2. Quartal: Von April bis Juni 2020 warendrei Viertel (-75 %) weniger Personen im Fernverkehr mit Bussen und Bahnenunterwegs als im Vorjahreszeitraum, wobei der Bahnfernverkehr 71 % wenigerFahrgäste zählte und der Linienverkehr mit Fernbussen mit 96 % wenigerFahrgästen fast zum Erliegen kam. Den Eisenbahn-Nahverkehr nutzten nachvorläufigen Ergebnissen 59 % weniger Menschen als im Vorjahreszeitraum. Bei denRückgängen im Liniennahverkehr mit Bussen (-36 %) und Straßenbahnen (-41 %) istauch hier davon auszugehen, dass die von den Verkehrsunternehmen gemeldetenvorläufigen Daten die tatsächlichen Rückgänge nicht vollständig abbilden.Experimentelle Daten erlauben tagesgenaue Auswertung der Mobilität