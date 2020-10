Der Unterschied zwischen Value- und Growth-Investing könnte größer nicht sein. Beide Strategien verfolgen gegensätzliche Ansätze. Worauf Anleger achten sollten.

Klar – Warren Buffett kennt jeder. Benjamin Graham hingegen dürfte nur den wenigsten Anlegern ein Begriff sein. Dabei war er es, der das theoretische Fundament für Buffetts Investmentstrategie aufbaute und ihm als Professor an der Columbia University lehrte: 1934 veröffentlichte er gemeinsam mit seinem Kollegen David Dodd das Buch „Wertpapieranalyse“ – noch heute das Standardwerk zum Value-Investing.

Beim Value-Investing geht es zunächst darum, „werthaltige“ Unternehmen zu finden (engl. Value = Wert). Dabei handelt es sich um Firmen, die eine starke Marktstellung, hohe Profitabilität und eine kontinuierliche Gewinnentwicklung aufweisen. Solche Unternehmen finden sich oft – wenn auch nicht ausschließlich – in eher defensiven Sektoren wie der Nahrungsmittel- oder Pharmabranche sowie unter Versorgern. Daher gelten Value-Unternehmen als relativ risikoarm und weniger schwankungsanfällig. Daneben zeichnen sie sich oft durch Dividendenstärke aus. Im Gegenzug sind große Kurssprünge von ihnen in der Regel nicht zu erwarten.

Auf die Bewertung kommt es an

Im Anschluss sucht der Value-Investor unter den potenziellen Investmentzielen die aktuell an der Börse unterbewerteten Unternehmen. Dabei gilt das Augenmerk beispielsweise Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Beim KGV wird der aktuelle Aktienkurs in Relation zu den Gewinnerwartungen für einen bestimmten Zeitraum gesetzt. Liegt der Kurs beispielsweise bei 100 Euro und die Gewinnerwartungen für die kommenden zwölf Monate bei 5 Euro pro Aktie, beträgt das KGV 20. Würden Gewinne in Höhe von 10 Euro erwartet werden, wäre das KGV demnach 10. Das heißt: Je niedriger, desto besser. Allerdings gibt es keine Grundregel, mit welchem KGV ein Unternehmen fair bewertet ist, denn die Werte können je nach Marktphase deutlich variieren. Es gilt daher immer, das KGV zum Beispiel im Vergleich zu Mitbewerbern zu betrachten. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis wird die Marktkapitalisierung eines Unternehmens durch sein Eigenkapital geteilt. Liegt das KBV bei 1, spiegelt sich der Unternehmenswert genau im Aktienkurs wider – Werte darunter deuten auf eine Unter-, Werte darüber auf eine Überbewertung hin.