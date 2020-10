NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine weiterhin gute Kostenkontrolle und die Fortschritte bei der Kapitalquote wertet sie positiv. Im Sektorumfeld seien die Risiken im bisherigen Jahresverlauf aber deutlich größer geworden./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:29 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------