Bayreuth (ots) - Angesichts weltweit steigender Zahlen und erster erneuter

Lockdowns in ganz Europa haben die beiden Innovationsführer DESKO (Bayreuth) und

MELOS (Gessertshausen) eine gemeinsame Lösung im Kampf gegen Corona vorgestellt.



Die mobilen Covid-19 Teststationen bieten die Möglichkeit, bis zu 250.000

Personen täglich zu testen und dabei sämtliche Prozesse digital und sicher zu

gestalten.





"Mit dieser gemeinsamen Lösung wollen wir schnelle, regelmäßige Tests und einerasche und reibungslose Nachverfolgung ermöglichen", so MELOS-GeschäftsführerAndreas Manntz.Bei den Tests an Autobahnen, Flughäfen und öffentlichen Einrichtungen war es inden vergangenen Monaten immer wieder zu Pannen und Fehlern in derDatenübertragung gekommen. Dies hat der Verbreitung des Virus, aber auch derVerunsicherung von Bürgern und Mitarbeitern, Vorschub geleistet.Bereits in der Praxis bewährtDESKO und MELOS haben sich bei der Einrichtung mobiler Testsstationen bei einemder größten Arbeitgeber in Deutschland kennengelernt. Beide waren schnellüberzeugt von der gemeinsamen Lösung:DESKO ist Weltmarktführer für Ausweis- und Ticketscanner an Flughäfen, MELOS istInnovationsführer im Bereich Labor-Software."Gemeinsam können wir den Ländern und Kommunen einen durchgehenden digitalenProzess zur Verfügung stellen, der die Tests und Nachverfolgung schneller,besser und sicherer gestaltet", ist Alexander Zahn, CEO von DESKO, überzeugt.Durch das reibungslose und praxisbewährte Zusammenspiel von Hard- und Softwareder beiden Lösungsanbieter können Tests, deren Steuerung, Datenerfassung und-übermittlung, aber auch Datenschutz sowie hohe Kapazitäten zur Verfügunggestellt werden.Kritische PhaseDie zuletzt starken Anstiege der Neuinfektionen und die bevorstehendeGrippesaison zeigen, dass der Verlauf der Corona-Pandemie noch lange nicht imGriff ist und jetzt verstärkt auf mobile Teststationen gesetzt werden muss, umdie notwendigen Test-Kapazitäten jeweils vor Ort anbieten zu können.Eine Gesamtlösung, die funktioniertDie über 30-jährige Erfahrung der Firma MELOS im Bereich Laborsoftware undIT-Workflows in Kombination mit dem Wissen der DESKO ermöglichen mobileTeststationen, die auf jede Unternehmensgröße skalierbar sind. Das Paketbeinhaltet Hardware und Software, ist sofort einsatzbereit und liefert innerhalbvon 24 Stunden Ergebnisse bei PCR-Labortests. Die Lösung ist aber auch fürSchnelltests anwendbar.Volldigital von A-ZVon der Erfassung der persönlichen Daten über den Versand der Probe zum Labor