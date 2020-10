Noch immer dauert die vollständige Aufklärung des Abgasskandals an. Verschiedene Autohersteller und Millionen von Verbrauchern sind betroffen – das hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt.

So sieht die aktuelle Lage im Abgasskandal aus

Eigentlich wurde schon im Oktober das nächste Urteil des Bundesgerichtshofes im Zuge des Abgasskandals erwartet. Ein Kläger ist dabei gegen den Daimler-Konzern vorgegangen, der – ähnlich wie Volkswagen – beschuldigt wird, eine illegale Abschalteinrichtung in verschiedene Motoren eingebaut zu haben. Offenbar hat Daimler dem Kläger einen Vergleich angeboten, woraufhin dieser die Revision zurückgenommen hat. Eine klare Strategie der Großkonzerne, um Urteile mit allgemeiner Gültigkeit zu verhindern.

Trotzdem könnte es noch in diesem Jahr zu einer Urteilsverkündung kommen, denn am 14. Dezember steht ein ähnliches Verfahren an. Diese erwartete höchstrichterliche Einzelfallentscheidung könnte weitreichende Folgen für tausende Verbraucher haben. Wird das Urteil verbraucherfreundlich ausfallen, so können viele weitere Betroffene auf hohe Entschädigungen hoffen.

Bei Volkswagen stehen ebenfalls zwei weitere Motoren unter dem Verdacht der Manipulation. Im März 2020 hat der BGH bereits verbraucherpositiv im Rahmen des VW-Dieselskandals geurteilt. Die Kanzlei Mingers. geht daher davon aus, dass auch weitere Entscheidungen zugunsten der Verbraucher ausfallen werden.

Auch vom Europäischen Gerichtshof wird eine nächste Entscheidung erwartet darüber, ob Abschalteinrichtungen generell zulässig sind, oder nicht.

Entscheidung über die Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen

Nachdem im April 2020 die Generalstaatsanwaltschaft des EuGH bereits verkündet hat, dass jede Form der Abschalteinrichtung, die in Motoren den Ausstoß von Schadstoffen manipuliert, illegal sei, entscheiden nun bald die Richter am EuGH. Denn die Vorwürfe über illegale Manipulation der Abgaswerte richtigen sich nicht allein gegen VW und Daimler, sondern gegen nahezu alle Autobauer weltweit. Mehrere Millionen Fahrzeuge könnten dementsprechend betroffen sein, sollte das Urteil des EuGH positiv für die Verbraucher ausfallen – und die Autohersteller wird eine Welle von Klagen, Entschädigungsansprüchen und PKW-Rückrufen erwarten. Die Strafen werden in Milliardenhöhe ausfallen.

Autohersteller bieten Vergleiche und bauen auf Verjährungsfrist

Im Zuge des VW-Abgasskandals sind einige wichtige Entscheidungen bereits gefallen, doch nicht alle Verbraucher gehen ihrem Recht nach. Noch immer laufen mehrere Zehntausend Verfahren, VW bietet vielen Klägern nun Vergleichssummen an, um günstiger aus dem Fall herauszukommen. 20 Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises umfassen diese in der Regel. Eine weitere Möglichkeit der Verbraucher ist jedoch, nicht auf das Vergleichsangebot einzugehen und stattdessen das betroffene Fahrzeug an den Hersteller zurückzugeben. Die Entschädigungsansprüche würden sich danach an dem ursprünglichen Kaufpreis orientieren.

Doch eine Sorge bleibt vielen Verbrauchern: Wann tritt die Verjährung ein, beziehungsweise in welchen Fällen ist die Angelegenheit bereits verjährt? Normalerweise gilt nach deutschem Recht im Fall des Betrugs oder der sittenwidrigen Schädigung eine Verjährungsfrist von drei Jahren zum Jahresende ab Kenntnis der geschädigten Person. In vielen Fällen könnten diese drei Jahre bereits vergangen sein – jedoch geht die Kanzlei Mingers. davon aus, dass die Rechte der betroffenen Verbraucher bis heute nicht verjährt sind. Denn auch nach der üblichen Verjährungsfrist, die im Fall des Konzerns VW bereits am 1. Januar 2019 eingetreten gewesen wäre, wurden danach noch Urteile zugunsten der Verbraucher verkündet.

Weitere Motoren von VW betroffen

Der Skandalmotor des VW-Konzerns war der EA 189. Dabei bleib es jedoch nicht, denn auch die Nachfolger-Modelle EA 288 und EA 879 stehen unter erheblichem Manipulationsverdacht. Selbst interne VW-Dokumente sollen diesen Verdacht untermauern. Um eine weitere Klagewelle zu vermeiden, versucht VW jedoch auf verschiedenen Wegen, die Verbraucher von einer Klage abzuhalten. So versucht VW online zu erklären, warum die Erfolgsaussichten von Klägern als extrem gering einzuschätzen seien. Die Kanzlei Mingers. widerspricht dem jedoch. Allein der Fakt, dass das eigens betroffene DAX-Unternehmen diese Einschätzung trifft, um sich selbst zu schützen, geht mit erheblicher Unglaubwürdigkeit einher.

Mit dieser Strategie scheint der Konzern die Klagen der Betroffenen zumindest hinauszögern zu wollen. Doch wird der Entschädigungsanspruch der Verbraucher mit der Zeit und mit jedem weiterhin gefahrenen Kilometer deutlich sinken. Wir empfehlen daher nachdrücklich, Ihre Ansprüche schnellstmöglich zu prüfen.

Das sollten alle betroffenen Verbraucher im Abgasskandal nun beachten

Im besten Fall können Halter von betroffenen Fahrzeugen den vollständigen Kaufpreis zurückverlangen, wenn sie ihr Auto dafür zurückgeben. Auch im Fall der weiteren Nutzung können Betroffene einen erheblichen Teil des Kaufpreises erstreiten. Lassen Sie daher Ihren Entschädigungsanspruch schnellstmöglich von uns prüfen.

