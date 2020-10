Frankfurt am Main (ots) - Deutsche wissen zunehmend mehr über Kryptowährungen,nutzen sie jedoch weniger und haben immer weniger Vertrauen in diePreisstabilität. Das zeigt die neue Umfrage der Management- undTechnologieberatung BearingPoint zu Kryptowährungen, die bereits zum fünften Malin Folge mit vergleichbarem Forschungsdesign durchgeführt wurde. Dr. RobertBosch, Partner bei BearingPoint im Bereich Financial Services: "Immer mehrDeutsche wissen über Kryptowährungen Bescheid und immer weniger nutzen sie.Dieser Trend geht mit einem stetig gesunkenen Vertrauen in Kryptowährungeneinher. Das Vertrauen in Gold und staatliche Währungen ist dagegen weiterungebrochen."Kryptowährungen sind in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Inzwischenhat fast jeder Deutsche schon einmal von Kryptowährungen gehört. Und jederVierte weiß sogar, wie diese digitalen Zahlungsmittel funktionieren. Doch diegestiegenen Kenntnisse über Kryptowährungen gehen nicht einher mit stärkererNutzung bzw. stärkerem Vertrauen in diese Zahlungsmittel. Im Gegenteil: wie eineneue repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Management- undTechnologieberatung BearingPoint zeigt.

Nutzung von Kryptowährungen gesunkenSeit dem Höhepunkt im Jahr 2017 nutzen immer weniger Deutsche Kryptowährungen.Damals gaben noch 11 Prozent der Befragten an, Kryptowährungen zu nutzen. In denFolgejahren sank die Zahl der Kryptogeldnutzer kontinuierlich und heute gebennur noch 4 Prozent an, Kryptowährungen zu nutzen.Preisstabilität: Wenig Vertrauen in KryptogeldDas Vertrauen in die Preisstabilität von Kryptowährungen ist seit Jahren imAbwärtstrend. Während 2017 noch jeder dritte Befragte Kryptowährungen vertraute,gibt dies heute nur noch jeder sechste an. Dagegen ist das Vertrauen in Gold (87Prozent) und staatliche Währungen (86 Prozent) weiter ungebrochen und imVergleich zu 2019 weiter gestiegen.Große Mehrheit glaubt nicht an Ablösung staatlicher Währungen durch KryptogeldDie überwiegende Mehrheit der Befragten (76 Prozent) glaubt nicht daran, dassKryptowährungen zukünftig staatliche Währungen ablösen werden. Wie schon 2019 -als 77 Prozent dieser Meinung waren - genießen staatliche Währungen damit weitereinen sehr hohen Stellenwert in Deutschland.Dr. Robert Bosch, Partner bei BearingPoint im Bereich Financial Services: "Immermehr Deutsche wissen über Kryptowährungen Bescheid und immer weniger nutzen sie.Dieser Trend geht mit einem stetig gesunkenen Vertrauen in Kryptowährungeninsgesamt einher. Das Vertrauen in Gold und staatliche Währungen ist dagegenweiter ungebrochen. Die Nutzung erfuhr 2017 einen steilen Anstieg, durch den