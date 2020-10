Bekannteste mediterran-türkische Marke Baktat geht nach dem phänomenalen Aufbauprozess mit ca. 580 Produkten einen weiteren Schritt (FOTO)

Mannheim (ots) - Mediterran, gesund, Halal mit besonderer Qualität und

"ethno-kulturellem" Kontext: Der Zielgruppe ist die Marke Baktat extrem bekannt

und präsent. Einer GFK Studie von August 2020 zufolge liegt Baktat mit einer

Marktdurchdringung von 51% bei der Zielgruppe auf dem selben Niveau wie Top 20

Marken wie etwa Coca-Cola, Haribo, Ritter Sport und Weihenstephan in ihren

jeweiligen Zielgruppen. Auch Verbraucher ohne Migrationshintergrund, die eine

mediterrane Affinität haben, kennen und schätzen die Marke(n).



13 Grafiker, über 30 Produzenten, monatelanger Aufbauprozess von Design,

Produktauswahl und kennzeichenpflichtigen Vorgaben sowie zahllose Testdurchläufe

in hunderten Geschäften haben sich gelohnt:





"Die Nachfrage nach der Marke Baktat ist immens groß - die Abverkaufszahlen mitdem neuen Design bzw. den einzelnen modernen Designs haben unsere Erwartungenbei Weitem übertroffen", erzählt Özgür Baklan, Vorstandsvorsitzender der BAKTATAG. "Die nächtelange Arbeit hat sich gelohnt, wir sind sehr glücklich, dass wiretwas Großartiges mit Substanz aufgebaut haben.""Ich bin davon überzeugt, dass eine starke Marke heutzutage eine der wichtigstenVoraussetzung ist, um im deutschen LEH erfolgreich zu sein; ich würde sogarsagen, dass man nur mit starken Marken langfristig eine Überlebenschance hat.""Mit unserer Marke sind vier Generationen aufgewachsen; ich erinnere mich noch,wie ich mit Schaufeln Bohnen und Linsen aus 50 Kilo Säcken am Tresen meinesVaters abgewogen habe; mittlerweile verkaufen wir in 500 g Verpackungen (imÜbrigen auch Fertiggerichte); die Marke Baktat hat eine Marktdurchdringung inihrer relevanten Zielgruppe, den Verbrauchern von mediterranen Produkten, aufdem Niveau wie z.B. die Marken Coca Cola und Haribo (aktuelle GFK-Studie vonAugust 2020)."Steinbeis Consulting, Mergers & Acquisitions GmbH mit Verkauf beauftragt -Spannende Gespräche mit über 150 strategischen Produzenten und Investoren ausder Deutschen LebensmittelbrancheSteinbeis Consulting, Mergers & Acquisitions GmbH führt derzeit Gespräche mitüber 150 strategischen Kontakten. Özgür Baklan dazu: "Da wir von verschiedenenHändlern und Herstellern bereits Interesse signalisiert bekommen haben, dieMarke in einigen Produkt-Sparten zu lizenzieren bzw. zu kaufen, haben wir unsentschieden, einen professionellen und strukturierten Vermarktungsprozess mitden M&A Experten der Firma Steinbeis Consulting, Mergers & Acquisitions GmbHdurchzuführen.""Steinbeis M&A hat in kurzer Zeit über 150 Kontakte aufgebaut und den Marktbreit angesprochen: Die bisherigen Reaktionen und Gespräche zeigen ein regesInteresse, wir haben sogar einigen Interessenten abgesagt. Selbstverständlich