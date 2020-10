Lebensmittelhändler und Drogerien beleben den Flächenumsatz / Einzelhandel nutzt Pandemie, um Konzepte und neue Vertriebsmodelle zu prüfen

Frankfurt (ots) - Der Einzelhandelsvermietungsmarkt hat sich im dritten Quartal

wieder etwas stabilisiert. Mit einem Quartalsergebnis von 91.800 m² ergibt sich

nach neun Monaten ein Vermietungsvolumen von 282.800 m², so der

JLL-Einzelhandelsmarktüberblick (https://www.jll.de/de/trends-and-insights/resea

rch/einzelhandelsmarktueberblick) zum Q3 2020. Dieses Resultat liegt rund ein

Viertel unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Anzahl der Abschlüsse ging

im Jahresvergleich von 885 auf 586 zurück. Für das Gesamtjahr wird nach jetzigem

Stand ein Flächenumsatz von 370.000 bis 380.000 m² erwartet.



Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany: "Dieses Jahresergebnis läge in

etwa auf dem Niveau direkt nach der Finanzkrise 2008/09. Der historische

Vergleich macht aber auch Mut, denn der Markt hat damals bewiesen, wie schnell

er sich wieder erholen kann. Bereits im zweiten Jahr nach der Finanzkrise stieg

der Einzelhandelsumsatz wieder merklich an und erreichte 2011 ein

Rekordergebnis."







Unternehmen haben damit begonnen, ihre Click & Collect Angebote zu optimieren,

bestehenden Filialnetze genau zu analysieren und sich, wo es sinnvoll ist, auf

neue Ladenformate mit optimierten Flächen zu konzentrieren. Auch

Drive-In-Varianten werden mittlerweile geprüft, die in Frankreich,

Großbritannien und den USA bereits getestet werden.



Der Handel selbst steuert nach Verbandsprognosen auf ein solides Umsatzwachstum

von rund 1,5 Prozent für das Gesamtjahr 2020 zu. "Allerdings ist eine deutliche

Verschiebung der Umsätze vom stationären Handel hin zum Onlinehandel zu

verbuchen. Omni-Channel-Strategien sichern auch in der jetzigen Phase den Umsatz

für die Händler. Stationär hat vor allem derjenige gute Karten, der die Sinne

anspricht sowie Kauferlebnis bietet, zugleich aber auch über eine attraktive

Onlineplattform präsent ist", analysiert Wichner.



In den ersten drei Quartalen 2020 hat sich der Anteil der Big 10 (95.400 m²) am

Gesamtvolumen bei rund einem Drittel eingependelt. Es ist zudem fast allen

Metropolen gelungen, ihre Einzelergebnisse zu verbessern. Insbesondere Berlin

(24.200 m²), Leipzig (6.100 m²) und Stuttgart (4.600 m²) konnten Boden

gutmachen. Düsseldorf (18.300 m²) hat bereits jetzt sein Vorjahresgesamtergebnis

übertroffen.



Ein wichtiger Impuls kommt von internationalen Händlern, die deutsche

Einkaufsmetropolen weiterhin als attraktives Expansionsziel bewerten. Zu den

neuen Akteuren auf dem deutschen Markt, mit erstmals stationären Geschäften,

zählen die kanadische Outdoor-Marke Canada Goose, der italienische

Designmöbelanbieter Calligari und die spanische Modemarke Loewe. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Pandemie sorgt eher für Bewegung statt für Stillstand im Handel. VieleUnternehmen haben damit begonnen, ihre Click & Collect Angebote zu optimieren,bestehenden Filialnetze genau zu analysieren und sich, wo es sinnvoll ist, aufneue Ladenformate mit optimierten Flächen zu konzentrieren. AuchDrive-In-Varianten werden mittlerweile geprüft, die in Frankreich,Großbritannien und den USA bereits getestet werden.Der Handel selbst steuert nach Verbandsprognosen auf ein solides Umsatzwachstumvon rund 1,5 Prozent für das Gesamtjahr 2020 zu. "Allerdings ist eine deutlicheVerschiebung der Umsätze vom stationären Handel hin zum Onlinehandel zuverbuchen. Omni-Channel-Strategien sichern auch in der jetzigen Phase den Umsatzfür die Händler. Stationär hat vor allem derjenige gute Karten, der die Sinneanspricht sowie Kauferlebnis bietet, zugleich aber auch über eine attraktiveOnlineplattform präsent ist", analysiert Wichner.In den ersten drei Quartalen 2020 hat sich der Anteil der Big 10 (95.400 m²) amGesamtvolumen bei rund einem Drittel eingependelt. Es ist zudem fast allenMetropolen gelungen, ihre Einzelergebnisse zu verbessern. Insbesondere Berlin(24.200 m²), Leipzig (6.100 m²) und Stuttgart (4.600 m²) konnten Bodengutmachen. Düsseldorf (18.300 m²) hat bereits jetzt sein Vorjahresgesamtergebnisübertroffen.Ein wichtiger Impuls kommt von internationalen Händlern, die deutscheEinkaufsmetropolen weiterhin als attraktives Expansionsziel bewerten. Zu denneuen Akteuren auf dem deutschen Markt, mit erstmals stationären Geschäften,zählen die kanadische Outdoor-Marke Canada Goose, der italienischeDesignmöbelanbieter Calligari und die spanische Modemarke Loewe.