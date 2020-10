Dirk Müller – der Check!

Liebe Leser, wir hatten vor einigen Wochen einen Artikel auf Capital.de zu den Crash-Propheten. Friedrich Weik haben sich mittlerweile getrennt, im Guten natürlich. Deshalb wurde sicherheitshalber die gemeinsame Firma aufgelöst und umbenannt. Bei Dirk Müller war das Versprechen, dass er die komplette Rally von 8.200 im DAX bis 13.200 verpasst hatte, aber aufzutrumpfen sollte, wenn es dann nochmal abwärts geht. Nicht falsch verstehen – unsere Depots haben ein klein wenig Performance verloren seit 13.200 bis 11.600 (etwa 3% vom Rekordlevel seit März), wir waren vorher aber voll dabei seit 8.200. Eingebüßt haben wir jetzt wirklich nur ein wenig, da wir massiv Cash aufgebaut haben bei 13.200 und dazu massiv viele Absicherungsinliner hatten. Allesamt 100% bis 350% Rendite gebracht. Und der Fonds von Dirk Müller? Er ist verdammt teuer. Und was liefert er? Dazu muss man sich auf den Prüfstand begeben. Und wir finden - neues Allzeittief im Fonds. Dieses Versprechen an seine Kunden und Käufer ist ein wiederholtes Mal gebrochen. Wir hatten einige Neu-Leser, die zuvor bei Crash-Propheten waren und wir können nur sagen – kommt bitte dann, wenn die Märkte im Taumeln sind. Jetzt kann man sein Depot neu bauen, aber bitte ohne Crash-Propheten. Die kosten nur Geld und bringen keines. Börse ist für Optimisten und für die, die an das Bessere glauben. Euer TEAM Feingold Research