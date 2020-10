Frankfurt/Main (ots) - Am 31. Dezember dieses Jahres endet die Frist für die

Umsetzung der PSD2-Richtlinie zur Starken Kundenauthentifizierung. Laut dieser

EU-Richtlinie müssen Kunden bei Kartenzahlungen im Internet ihre Identität ab

dem 1. Januar 2021 über mindestens zwei der folgenden Faktoren belegen: Besitz

(z.B. Mobiltelefon), Wissen (z.B. Passwort oder PIN) und Inhärenz (z.B.

Fingerabdruck oder Gesichtserkennung). Die Eingabe der Kartendaten, des

Ablaufdatums und der Prüfziffer ist dann nicht mehr ausreichend. Die Prüfung

zweier voneinander unabhängiger Sicherheitsmerkmale macht Bezahlungen im Web

oder in Apps sicherer und schützt Verbraucher zusätzlich vor Betrug.



Insbesondere Jüngere befürworten die zusätzliche Absicherung von

Online-Zahlungen





Wie eine aktuelle repräsentative Umfrage der GfK im Auftrag von Mastercard belegt, gewinnt die Starke Kundenauthentifizierung, auch alsZwei-Faktor-Authentifizierung bekannt, kurz vor der endgültig verbindlichenEinführung an Akzeptanz.[1] Im Vergleich zum vorherigen Jahr, in dem die GfKeine ähnliche Umfrage durchführte, sagen nun 50 Prozent der Befragten, dass siedie Regelung gut finden. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als 2019. 49 Prozentglauben, dass ihre Online-Zahlungen durch die Zwei-Faktor-Authentifizierungsicherer werden. Besonders die Jüngeren (18- bis 29-Jährigen) bringen mit 62Prozent der starken Authentifizierung viel Vertrauen in Bezug auf Sicherheitentgegen. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Personen, die die Regelung negativbewerten, um acht Prozentpunkte auf 25 Prozent. Weitere 25 Prozent wissen nicht,wie die Richtlinie zu bewerten ist. Die Nutzung derZwei-Faktor-Authentifizierung beim Online-Einkauf ist seit dem vergangenen Jahrnur leicht angestiegen. 38 Prozent der Deutschen nutzen sie bereits, wenn sieonline oder in Apps zahlen. Das Potenzial ist allerdings viel größer: Immerhin16 Prozent nutzen die Zwei-Faktor-Authentifizierung immer, wenn möglich, undweitere 64 Prozent würden sie verwenden, wenn die Vorteile für sie erkennbarsind und die Nutzung einfach ist. Nur neun Prozent lehnen dieZwei-Faktor-Authentifizierung gegenwärtig grundsätzlich ab.Verbraucher wollen eine Kombination von sicheren und einfachen LösungenDie GfK-Umfrage spiegelt auch wider, dass sich Verbraucher beim Online-Einkaufeine Kombination aus sicheren und bequemen Bezahllösungen wünschen. Sicherheitbleibt weiterhin der wichtigste Faktor: Knapp zwei Drittel der Deutschen (65Prozent) betonen dies. Fast ebenso viele (64 Prozent) sehen den großen Vorteilvon Kartenzahlungen im Internet darin, dass sie im Betrugsfall ihr Geld