Die Deutsche-Bank-Aktie konnte sich der Angst vor einem zweiten Lockdown wegen der Pandemie allerdings nicht ganz entziehen. Das Papier verlor am Morgen zunächst rund fünf Prozent. Dann erholte sich der Kurs, und am späten Vormittag war die Deutsche-Bank-Aktie mit einem Plus von 2,27 Prozent auf 8,09 Euro einer von nur drei Gewinnern im Dax . Der deutsche Leitindex lag zu diesem Zeitpunkt mit 2,60 Prozent im Minus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hält nach einem überraschend guten dritten Quartal Kurs auf schwarze Zahlen im Gesamtjahr. Trotz des beispiellosen Konjunktureinbruchs infolge der Corona-Krise sei Deutschlands größtes Geldhaus 2020 durchgehend profitabel gewesen, bilanzierte Konzernchef Christian Sewing am Mittwoch: "Nach neun Monaten beläuft sich unser Gewinn auf 846 Millionen Euro vor Steuern, sodass wir weiterhin zuversichtlich sind, auch für das Gesamtjahr ein positives Vorsteuerergebnis zu erreichen." Die Frage, ob auch unter dem Strich im Gesamtjahr 2020 ein Gewinn stehen wird, ließ Finanzvorstand James von Moltke in einer Telefonschalte offen.

Auch sonst hat sich die lange gebeutelte Deutsche-Bank-Aktie in der Corona-Krise bisher vergleichsweise gut geschlagen. Seit dem Jahreswechsel hat ihr Kurs um rund 17 Prozent zugelegt und sich damit so stark entwickelt wie keine andere Aktie im europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks .

Im dritten Quartal schnitt das Institut, das sich im Jahr seines 150-jährigen Bestehens mitten in einem tiefgreifenden Umbau befindet, besser ab als vom Management geplant und von Analysten erwartet: Vor Steuern stand ein Plus von 482 Millionen Euro in den Büchern, nach Steuern waren es 309 Millionen Euro. Davon müssen aber unter anderem noch Zinszahlungen an die Inhaber bestimmter Nachranganleihen abgezogen werden, sodass auf die Aktionäre des Frankfurter Konzerns ein Gewinn von 182 Millionen Euro entfiel. Ein Jahr zuvor hatte der im Juli 2019 eingeleitete Konzernumbau für tiefrote Zahlen gesorgt.

Branchenexperten zeigten sich von den Geschäftszahlen positiv überrascht. Das Geldhaus habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Anke Reingen vom Analysehaus RBC. Sie wertete eine weiterhin gute Kontrolle der Kosten und die Fortschritte der Bank bei der Kapitalquote positiv. Das gegenwärtige Umfeld mache die Risiken jedoch nicht gerade kleiner.