Ab November 2020 sind Babynahrungsprodukte von ELSE Nutrition an über 380 US-Einzelhandelsstandorten erhältlich

VANCOUVER, British Columbia, 28. Oktober 2020 -- ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: BABYF) (FWB: 0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“), ein kommerzieller Entwickler von pflanzlichen Alternativen zur Babynahrung auf Milchbasis, freut sich, über die bevorstehende Verfügbarkeit der unternehmenseigenen Produkte im US-Einzelhandel zu berichten.

Das Unternehmen rechnet damit, bereits Ende November 2020 mit dem ersten Ladenverkauf über KeHE-Vertriebspartner in den westlichen und südlichen Regionen der Vereinigten Staaten zu beginnen. Noch vor dem Start des Weihnachtsgeschäfts sollen bis zu vier regionale Kunden und ein nationaler Großkunde, und damit insgesamt 380 Läden, beliefert werden.

Markteinführung und Vertrieb über den US-Einzelhandel

Nachdem seine pflanzlichen Babynahrungsprodukte vor kurzem erfolgreich im Internetshop und über Amazon lanciert wurden, arbeitet Else nun über sein Netzwerk von Food Brokern und KeHE-Vertriebspartnern eifrig an der Akquise von strategischen Kunden im stationären Handel in verschiedenen Schlüsselregionen der USA.

„Das rege Interesse an unserem Produkt stimmt uns sehr optimistisch. Eltern und Familien haben lange auf eine pflanzliche Alternative zur Babynahrung auf Milchbasis gewartet. Schon bald können Eltern überall in den Vereinigten Staaten unser Produkt in einem Laden ganz in ihrer Nähe kaufen und zusätzlich über den Online-Handel bestellen“, freut sich Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.