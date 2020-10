Co-Innovation zur Maximierung der Supply-Chain-Verarbeitungskapazität / CAMELOT und Celonis stellen neue Execution App für die Supply-Chain-Planung vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim/München (ots) - CAMELOT Management Consultants, globalerBeratungsspezialist für das Management von Wertschöpfungsketten in der Prozess-,Konsumgüter und Fertigungsindustrie, und Celonis, weltweit führender Anbieterfür Execution Management Systems (EMS), stellten heute die Demand-DrivenMaterial Requirements Planning (DDMRP) Value Mining Execution Application vor.Die neue, gemeinsam entwickelte Anwendung ermöglicht es Unternehmen, ihreExecution Capacity, also die Verarbeitungskapazität, im Supply Chain Managementzu erhöhen und Auswirkungen schwerwiegender Störungen der Lieferkette, wiebeispielsweise die COVID-19 Pandemie, abzumildern.Die neue DDMRP Value Mining App bietet eine simulations- und KI-basierteEntscheidungsunterstützung zur Feinjustierung von Supply-Chain-Optimierungen.Unternehmen können so ihre Verarbeitungskapazität in der Lieferkette maximierenund dauerhaften geschäftlichen Mehrwert sicherstellen. Die Anwendung ist eineder ersten Execution Apps des neuen Celonis Execution Management Systems (EMS)(https://www.celonis.com/ems/) . Entwickelt wurde sie in nur acht Wochen aufBasis von Celonis Studio (https://www.celonis.com/ems/celonis-studio/) , einerinnovativen Entwicklungsumgebung, in der Celonis Partnerunternehmen neueAnwendungen für ihre Kunden oder ihre Branche kreieren können. Die DDMRP ValueMining App kombiniert das marktführende Know-how von CAMELOT im Demand-DrivenSupply Chain Management mit den technischen Möglichkeiten des Celonis EMS.Die Applikation ist für den sofortigen Einsatz im Celonis EMS Store(https://www.celonis.com/ems/ems-store/execution-apps-overview/) verfügbar. Siehilft Unternehmen dabei, ihre Execution Capacity im Supply Chain Managementschrittweise zu verbessern, indem sie die Supply-Chain-Planer zu den relevantenInformationen führt und simulations- und KI-basiert die Entscheidungsfindungunterstützt und automatisiert.Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, kommentiert: "Die DDMRP ValueMining App ermöglicht es Unternehmen, die Verarbeitungskapazität in der SupplyChain auf ein neues Niveau zu heben. Sie ist ein weiterer Meilenstein in unseremBestreben, das Demand-Driven Supply Chain-Paradigma (https://www.camelot-mc.com/de/kompetenzen/supply-chain-management/was-ist-demand-driven-supply-chain-management/) für unsere Kunden umsetzbar zu machen. Indem sie unser umfassendesDemand-Driven Know-how mit den Möglichkeiten der Celonis-Technologie kombiniert,verhilft die App Unternehmen zu maximalen Verbesserungen bei Kundenservice,Lieferzeiten und Beständen."Hala Zeine, Chief Product Officer bei Celonis, ergänzt: "Die äußerst volatilen