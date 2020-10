München (ots) - Allein mit der Bereitstellung kostenloser Obstkörbe können

Unternehmen Mitarbeiter und Bewerber schon lange nicht mehr beeindrucken. Das

haben viele Firmen erkannt und setzen auf das Angebot attraktiver,

maßgeschneiderter Benefits. Insbesondere in Krisenzeiten, in denen die

Möglichkeit für Gehaltserhöhungen aufgrund wirtschaftlicher Volatilität

schwindet, fragen Mitarbeiter immer öfter nach Zusatzleistungen. Die neue

Gehaltsübersicht 2021 des Personaldienstleisters Robert Half zeigt: Fast zwei

Drittel der befragten Führungskräfte (60 %) haben seit Beginn der Pandemie

bereits neue Zusatzleistungen für Arbeitnehmer eingeführt. Unsere Experten

erklären, wie Unternehmen mit attraktiven Benefits auch jetzt interessant für

Mitarbeiter und Bewerber bleiben.



Sven Hennige, Senior Managing Director Central Europe & France bei Robert Half,

über die Wichtigkeit der Wertschätzung von Mitarbeitern in schwierigen Zeiten:







langfristig zu motivieren, zu binden und attraktiv für potentielle Kandidaten zu

sein. Das drückt sich auch und besonders über die Höhe des Gehalts aus. Daher

ist es eine gute Nachricht, dass Gehälter trotz der Krise stabil bleiben. Aber

Führungskräften muss klar sein: Das wird auf Dauer nicht reichen, um Mitarbeiter

mit Schlüsselqualifikationen langfristig vom Unternehmen zu überzeugen. Die

Coronakrise stellt die Werte und Prioritäten derzeit für viele gehörig auf den

Kopf. Diese Auswirkungen werden wir langfristig spüren. Sie bieten aber auch

neue Möglichkeiten, denn das Gehalt ist nicht mehr das einzige ausschlaggebende

Argument. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben die Vorteile der

örtlichen und zeitlichen Flexibilität erkannt und ermöglichen damit eine bessere

Work-Life-Balance. Jedes Unternehmen sollte jetzt seine aktuellen Benefits

prüfen und bewerten, ob diese noch immer zeitgemäß sind und den Bedürfnissen der

Mitarbeiter entsprechen."



Emine Yilmaz, Vice President Permanent Brands bei Robert Half, beschreibt, warum

traditionelle Benefits oft nicht mehr den Ansprüchen in Zeiten von Covid-19

genügen:



"Wichtig ist, dass Unternehmen sich mit ihrem Angebot an Benefits abheben, den

Zeitgeist und die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter treffen. Wie haben

sich die Umstände insbesondere durch die Coronakrise verändert, welche neuen

Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden? Hier gilt es in Bezug auf

Zusatzleistungen kreativ zu sein. Besonders in Metropolregionen steigen zum

Beispiel immer mehr Menschen auf das Fahrrad um. Die Einführung von

Firmenfahrrädern ist also ein spannender Mobilitätsbenefit, den immerhin 12 %



