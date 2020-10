BAUINDUSTRIE gegen nationales Lieferkettengesetz /EU-Lösung denkbar, aber nur auf Basis der Leitprinzipien der Vereinten Nationen

Berlin (ots) - "Nachhaltiges unternehmerisches Handeln ist ein integraler

Bestandteil der Geschäftstätigkeit der BAUINDUSTRIE. Verantwortungsbewusstes

Geschäftsverhalten im In- und Ausland gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern,

Gesellschaft und Umwelt bildet das Fundament des Wertekanons unserer

Mitgliedsfirmen. Vor diesem Hintergrund stehen wir der Erarbeitung eines

europäischen Lieferkettengesetzes grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.

Dagegen würde ein nationales Lieferkettengesetz zum jetzigen Zeitpunkt die mit

einer EU-weiten Konsultation am 26. Oktober 2020 begonnene europäische Debatte

erschweren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der

deutschen Bauwirtschaft belasten." Mit diesen Worten kommentierte Dieter Babiel,

Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, die aktuelle

Diskussion in Deutschland um ein nationales Lieferkettengesetz.



Babiel kritisierte insbesondere den Plan, dass Firmen, gegen die wegen eines

Sorgfaltspflichtverstoßes ein rechtskräftiges Bußgeld verhängt wurde, zeitweise

von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. "Dieser Vorschlag ist völlig

inakzeptabel, denn hier wird besonders die BAUINDUSTRIE, für die die öffentliche

Hand ein wichtiger Auftraggeber ist, mit schwerwiegenden Sanktionen bedroht, die

weder in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen (VN) für Wirtschaft und

Menschenrechte noch im Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung (NAP)

vorgesehen sind."







den Sanktionsmaßnahmen über das von den VN formulierte Ziel hinaus, sondern auch

beim Geltungsbereich. Babiel betonte, dass die dem NAP zugrundeliegenden

VN-Leitprinzipien im Gegensatz zum Eckpunktepapier keine Verknüpfung mit dem

Umweltschutz beinhalten.



Zudem drängt die BAUINDUSTRIE auf eine Begrenzung der Unternehmensverantwortung

auf direkte Vertragspartner. "Eine darüber hinaus gehende Verpflichtung würde

unsere Mitgliedsfirmen in Anbetracht der sehr komplexen und sich ständig

wandelnden Lieferkette am Bau überfordern", sagte Babiel. "Im Gegensatz zur

stationären Industrie sind unsere Mitgliedsunternehmen gar nicht in der Lage,

die gesamte Lieferkette zu überprüfen, beispielsweise unter welchen Bedingungen

ein Abstandshalter aus Kunststoff hergestellt wurde." Babiel mahnte, dass eine

ausufernde Verantwortlichkeit unverhältnismäßig und letztendlich kontraproduktiv

sei im Hinblick auf das Ziel der Bundesregierung, das Engagement der deutschen

Wirtschaft in Entwicklungsländern - und speziell in Afrika - zu stärken.



Die BAUINDUSTRIE appelliert an die Bundesregierung, kurz vor dem Ende der

Legislaturperiode kein unausgegorenes Gesetz zur Lieferkettenverantwortung

"durchzupeitschen", dessen Erforderlichkeit mit genauerem Blick auf die

zugrundeliegende Monitoring-Studie nicht nachgewiesen sei. Stattdessen sollte

die Bundesregierung im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft an einer EU-weiten

Lösung mitarbeiten. "Ein europäisches Lieferkettengesetz, welches den von den

Vereinten Nationen vorgegebenen Rechtsrahmen nicht überschreitet, könnte gleiche

Spielregeln für alle in der Europäischen Union aktiven Unternehmen - auch aus

Drittstaaten - schaffen und seine Beachtung sollte zudem eine Voraussetzung für

die Auszahlung von EU-Fördermitteln sein", schlug Babiel vor.



Pressekontakt:



Inga Stein-Barthelmes

Bereichsleiterin Politik und Kommunikation

Tel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/4746913

OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie





Nach Auffassung der BAUINDUSTRIE, schießt die aktuelle Diskussion nicht nur beiden Sanktionsmaßnahmen über das von den VN formulierte Ziel hinaus, sondern auchbeim Geltungsbereich. Babiel betonte, dass die dem NAP zugrundeliegendenVN-Leitprinzipien im Gegensatz zum Eckpunktepapier keine Verknüpfung mit demUmweltschutz beinhalten.Zudem drängt die BAUINDUSTRIE auf eine Begrenzung der Unternehmensverantwortungauf direkte Vertragspartner. "Eine darüber hinaus gehende Verpflichtung würdeunsere Mitgliedsfirmen in Anbetracht der sehr komplexen und sich ständigwandelnden Lieferkette am Bau überfordern", sagte Babiel. "Im Gegensatz zurstationären Industrie sind unsere Mitgliedsunternehmen gar nicht in der Lage,die gesamte Lieferkette zu überprüfen, beispielsweise unter welchen Bedingungenein Abstandshalter aus Kunststoff hergestellt wurde." Babiel mahnte, dass eineausufernde Verantwortlichkeit unverhältnismäßig und letztendlich kontraproduktivsei im Hinblick auf das Ziel der Bundesregierung, das Engagement der deutschenWirtschaft in Entwicklungsländern - und speziell in Afrika - zu stärken.Die BAUINDUSTRIE appelliert an die Bundesregierung, kurz vor dem Ende derLegislaturperiode kein unausgegorenes Gesetz zur Lieferkettenverantwortung"durchzupeitschen", dessen Erforderlichkeit mit genauerem Blick auf diezugrundeliegende Monitoring-Studie nicht nachgewiesen sei. Stattdessen solltedie Bundesregierung im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft an einer EU-weitenLösung mitarbeiten. "Ein europäisches Lieferkettengesetz, welches den von denVereinten Nationen vorgegebenen Rechtsrahmen nicht überschreitet, könnte gleicheSpielregeln für alle in der Europäischen Union aktiven Unternehmen - auch ausDrittstaaten - schaffen und seine Beachtung sollte zudem eine Voraussetzung fürdie Auszahlung von EU-Fördermitteln sein", schlug Babiel vor.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/4746913OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie