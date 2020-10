Es wird erwartet, dass Frankreich einen 1-monatigen Lockdown ankündigt

Der CAC 40 fiel heute um 3% und notiert heute um die 4.600 Punkte - ein Niveau, das seit Ende Mai nicht mehr gesehen wurde, inmitten der Besorgnis über ein Wiederaufleben von COVID-19 in ganz Europa. Präsident Emmanuel Macron wird am Mittwochabend eine Fernsehansprache halten, in der er voraussichtlich einen einmonatigen Lockdown ankündigt. Laut BFM TV könnten die Schulen offen bleiben, auch wenn die Einschränkungen für die Bewegungsfreiheit der Menschen strenger werden. Gestern meldete Frankreich 523 Todesfälle, die meisten seit dem 22. April. Die Krankenhauseinweisungen stiegen um 1.194 auf 18.978, den höchsten Stand seit dem 2. April, und die Zahl der Patienten auf der Intensivstation stieg um 148 auf 2.918, den höchsten Stand seit Anfang Mai.

Unterdessen wurde in Deutschland, Griechenland, der Tschechischen Republik und Polen ein neuer Tagesrekord an Coronavirus-Fällen verzeichnet.

Der FRA40 durchbrach gestern die Untergrenze der Dreiecksformation und testet derzeit die Hauptunterstützung bei 4.580 Punkten. Sollte es den Verkäufern gelingen, die untere Grenze zu unterschreiten, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 4.320 Punkten erfolgen. Auf der anderen Seite läge der nächste Widerstand bei 4.676 Punkten, sobald die Käufer die Kontrolle wiedererlangen. Quelle: xStation 5



