FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz positiver Analystenreaktionen haben die Anleger am Mittwoch verschnupft auf die Umsatzzahlen von Beiersdorf reagiert. In einem sehr schwachen Marktumfeld sackten die Papiere der Hamburger um etwa sechs Prozent auf 94,06 Euro ab und bildeten damit das Schlusslicht im Dax .

Die Corona-Pandemie bremst den Konsumgüterhersteller weiterhin aus. So sanken die Erlöse in den ersten neun Monaten um rund 7 Prozent. Im dritten Quartal hätten sich die Geschäfte aber wieder belebt, Beiersdorf habe in allen Hautpflegekategorien Marktanteile hinzu gewonnen, hieß es. "Wann sich die Situation nachhaltig entspannen wird, lässt sich noch immer nicht vorhersagen", schränkte Konzernchef Stefan De Loecker mit Blick auf die Viruskrise ein.