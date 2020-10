DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

PREOS Real Estate AG mit Vermietungserfolg trotz COVID-19-Pandemie - internationaler Spieleentwickler Gunzilla Games wird neuer Mieter im Westend Carree Frankfurt



28.10.2020 / 12:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung



PREOS Real Estate AG mit Vermietungserfolg trotz COVID-19-Pandemie - internationaler Spieleentwickler Gunzilla Games wird neuer Mieter im Westend Carree Frankfurt



Leipzig, 28.10.2020 - Die PREOS Real Estate AG (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG, "PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat mit dem internationalen Videospieleentwickler Gunzilla Games einen neuen Mieter für das Westend Carree in Frankfurt am Main gewonnen. Anfang 2021 wird Gunzilla Games mit Hauptsitz in Kiew sowie einer weiteren Niederlassung in Los Angeles die rund 450 Quadratmeter große Bürofläche in zentraler Lage Frankfurts beziehen; die Mietdauer liegt bei fünf Jahren.