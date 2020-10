Intuitive startet Venture-Capital-Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar

Intuitive Ventures konzentriert sich auf Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen digitale Instrumente, Präzisionsdiagnostik, fokale Behandlung und Plattformtechnologien, die das Engagement von Intuitive teilen, positive Entwicklungen im Gesundheitswesen voranzutreiben. Der Fonds soll unabhängige Initiativen in der minimalinvasiven Medizin und angrenzenden Bereichen unterstützen. Die Muttergesellschaft Intuitive steigt damit erstmals in den Risikokapitalmarkt ein.

SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive (Nasdaq: ISRG), ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der minimalinvasiven Medizin und Pionier der robotergestützten Chirurgie, hat heute den Start des Fonds Intuitive Ventures bekanntgegeben. Der Eröffnungsfonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar wird in zukünftige Marktführer in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung investieren.

„Die Zukunft der minimalinvasiven Versorgung umfasst den gesamten Weg des Patienten von der Frühdiagnose bis zur Behandlung und darüber hinaus“, so Julian Nikolchev, Präsident von Intuitive Ventures. „Intuitive Ventures investiert in bahnbrechende Innovationen im gesamten Spektrum der medizinischen Versorgung, um den medizinischen Fortschritt voranzutreiben.“

Nikolchev verfügt mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Medizinprodukte über einen soliden Hintergrund im unternehmerischen und operativen Geschäft und hat Entwicklungsteams und Technologien in frühen Entwicklungsstadien erfolgreich durch die Wachstumsphase und die Markttransformation geführt. Er kam 2019 zu Intuitive Surgical und wird weiterhin als Senior Vice President of Corporate Development and Strategy tätig sein.

Nikolchev wird von Intuitive Ventures Director Dr. Oliver Keown, MD, unterstützt, der im Jahr 2019 zu Intuitive kam, um an der Gründung des Fonds mitzuwirken. Keown war zuvor Investor bei GE Ventures, wo er den internationalen Deal-Flow vorangetrieben und Digital- und MedTech-Portfoliounternehmen operativ und auf Vorstandsebene unterstützt hat. Darüber hinaus hat er Innovationsprojekte im Gesundheitswesen in Großbritannien, den USA und weltweit in beratender Funktion in den Feldern Wirtschaft, Regierung und Wissenschaft unterstützt.