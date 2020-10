Seite 2 ► Seite 1 von 3

- OCTAVIA RS mit Topdiesel und Frontantrieb startet ab 39.205 Euro inklusive 16Prozent Mehrwertsteuer, Kombivariante beginnt bei 39.888 EuroSKODA erweitert die Motorenpalette des neuen OCTAVIA RS um den neuen Topdieselder EVO-Generation: Der 2,0 TDI treibt den kompakten Sportler mit 147 kW (200PS)* an und mobilisiert bis zu 400 Nm. Der Hersteller kombiniert das Aggregatgrundsätzlich mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Kunden haben die Wahlzwischen Front- und Allradantrieb. In Verbindung mit dem neuen TDI bietet SKODAden OCTAVIA RS ab 39.205 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer an, denOCTAVIA COMBI RS ab 39.888 Euro.Mit dem 2,0 TDI EVO steht der neue OCTAVIA RS erstmals auch mit Allradantriebzur Verfügung. Die Steuerelektronik des optionalen 4×4-Antriebs reagiertinnerhalb von Sekundenbruchteilen auf wechselnde Fahrzustände und unterstütztdie Fahrdynamik etwa bei schneller Kurvenfahrt. Wenn dabei das kurveninnere Radentlastet wird, überträgt das System einen Teil des Antriebsmoments auf dasgegenüberliegende Rad und hält hierdurch die Traktion aufrecht.In Kombination mit dem 147 kW (200 PS) starken Topdiesel inklusive Allradantriebbeschleunigen der OCTAVIA RS und OCTAVIA COMBI RS in 6,8 Sekunden aus dem Standauf Tempo 100. Das maximale Drehmoment beträgt 400 Nm. Die Höchstgeschwindigkeiterreicht die Limousine bei 243 km/h, der Kombi fährt bis zu 238 km/h. InVerbindung mit Frontantrieb sind es 249 km/h beziehungsweise 245 km/h. Zumdynamischen Fahrerlebnis und agilen Handling des OCTAVIA RS tragen maßgeblichdas um 15 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk und die Progressivlenkung bei -beides zählt zur Serienausstattung.Zahlreiche Designmerkmale kennzeichnen den OCTAVIA RS als dynamischen Sportlerder Bestseller-Baureihe. Dazu zählen zum Beispiel spezifische Front- undHeckschürzen, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) sowieHeckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern. Schwarze18-Zoll-Leichtmetallräder gewähren den Blick auf rot lackierte Bremssättel - aufWunsch stattet SKODA den OCTAVIA RS auch mit 19 Zoll großen Leichtmetallrädernaus. Ebenso charakteristisch für ein RS-Modell sind die schwarzen Akzente amKühlergrill, an den Außenspiegelkappen und den Fensterrahmen. Beim Kombi zierensie auch die Dachreling und die Aeroflaps am Heck. Bei der Limousine tragen der