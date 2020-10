Wiesbaden (ots) - Aktuelle Befragung von 900 Soloselbständigen und 400

Kleinstunternehmen zeigt Gewinner und Verlierer // Großteil der Befragten nutzt

Rücklagen und verschiebt größere Investitionen // Die staatlichen

Unterstützungsmaßnahmen bewertet jeder zweite positiv, genutzt wurden sie jedoch

weniger // Trotz aktueller Herausforderungen zeigen sich Unternehmer beim Blick

in die Zukunft vielfach noch zuversichtlich // Stigmatisierung von Unternehmen

nach Größe nicht hilfreich // Zur Vermeidung von Ausfällen oder gar

Insolvenzketten ist die Einzelbetrachtung wichtig //



Eine Umfrage im Auftrag der SCHUFA zur Lage von Soloselbständigen und

Kleinstunternehmern zeigt, dass jeder zweite mit stabilem oder sogar steigendem

Umsatz in 2020 rechnet. Ebenso sehen knapp zwei Drittel der Befragten

Unternehmer optimistisch in die Zukunft. Rund 40 Prozent rechnen sogar mit einer

Verbesserung ihrer finanziellen Situation.







zeigt, dass die Gruppe der Soloselbständigen und Kleinstunternehmer ihr

Finanzverhalten vielfältig auf die Herausforderungen angepasst hat: so hat jeder

zweite auf Rücklagen zurückgegriffen und Investitionen zurückgestellt. Darüber

hinaus geht die Hälfte für 2020 noch von einem stabilen oder sogar gestiegenen

Umsatz aus. Das passt zu der Rückmeldung, dass die knappe Mehrheit der Befragten

mit den Maßnahmen von Bund und Ländern zufrieden ist, aber nur ein geringer

Anteil diese auch tatsächlich genutzt hat. Eine pauschale Bewertung der Einzel-

und Kleinstunternehmer als Verlierer wird den Realitäten daher nicht gerecht und

führt zu einer unnötigen Schwächung des engagierten Unternehmertums."



Herausforderungen mit vielfältigen Maßnahmen begegnet



Um die Situation zu bewältigen haben die Unternehmerinnen und Unternehmer

unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. So haben sie auf Rücklagen

zurückgegriffen, Investitionen aufgeschoben, von verschiedenen

Stundungsregelungen Gebrauch gemacht oder ihr Unternehmenskonto überzogen.



Staatliche Unterstützungsmaßnahmen unterschiedlich stark genutzt



Die Zufriedenheit mit den Maßnahmen von Bund und Ländern zur finanziellen

Unterstützung kleiner Unternehmen, Selbständigen und Freiberuflern pendelt sich

in allen Gruppen auf mittlerem Niveau ein. So sagen 50 Prozent der

Soloselbständigen und 53 Prozent der Kleinstunternehmen sie seien mit den

Unterstützungsmaßnahmen zufrieden.



Die tatsächliche Nutzung der Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländern

verteilt sich hingegen mit größeren Unterschieden. Von mindestens einer Maßnahme Seite 2 ► Seite 1 von 3



Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der SCHUFA Holding AG: "Unsere Umfragezeigt, dass die Gruppe der Soloselbständigen und Kleinstunternehmer ihrFinanzverhalten vielfältig auf die Herausforderungen angepasst hat: so hat jederzweite auf Rücklagen zurückgegriffen und Investitionen zurückgestellt. Darüberhinaus geht die Hälfte für 2020 noch von einem stabilen oder sogar gestiegenenUmsatz aus. Das passt zu der Rückmeldung, dass die knappe Mehrheit der Befragtenmit den Maßnahmen von Bund und Ländern zufrieden ist, aber nur ein geringerAnteil diese auch tatsächlich genutzt hat. Eine pauschale Bewertung der Einzel-und Kleinstunternehmer als Verlierer wird den Realitäten daher nicht gerecht undführt zu einer unnötigen Schwächung des engagierten Unternehmertums."Herausforderungen mit vielfältigen Maßnahmen begegnetUm die Situation zu bewältigen haben die Unternehmerinnen und Unternehmerunterschiedliche Maßnahmen ergriffen. So haben sie auf Rücklagenzurückgegriffen, Investitionen aufgeschoben, von verschiedenenStundungsregelungen Gebrauch gemacht oder ihr Unternehmenskonto überzogen.Staatliche Unterstützungsmaßnahmen unterschiedlich stark genutztDie Zufriedenheit mit den Maßnahmen von Bund und Ländern zur finanziellenUnterstützung kleiner Unternehmen, Selbständigen und Freiberuflern pendelt sichin allen Gruppen auf mittlerem Niveau ein. So sagen 50 Prozent derSoloselbständigen und 53 Prozent der Kleinstunternehmen sie seien mit denUnterstützungsmaßnahmen zufrieden.Die tatsächliche Nutzung der Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländernverteilt sich hingegen mit größeren Unterschieden. Von mindestens einer Maßnahme