Alira Health und Embleema geben Partnerschaft zur Bereitstellung von Life-Science-Datenlösungen der nächsten Generation bekannt

„Unsere Partnerschaft mit Embleema ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung unserer praxisnahen Evidenzfähigkeiten, die klinische Forschung, Krankenhausversorgung und Patientenerfahrung verbindet“, so Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer bei Alira Health. Romain Finas, VP Real World Evidence bei Alira Health, fügt an: „Wir freuen uns, unseren Kunden neue Lösungen für Daten aus der realen Welt anbieten zu können, die sie dabei unterstützen, ihre Behandlungen leichter zu evaluieren und den Patienten schneller innovative Behandlungsoptionen zur Verfügung zu stellen.“

Robert Chu, Chief Executive Officer bei Embleema, ergänzt: „Es ist uns eine Ehre, an dieser strategischen Partnerschaft mit Alira Health teilzuhaben, die international für die hohe Qualität und Breite ihres Dienstleistungsportfolios für Biowissenschaften anerkannt ist. Durch die Zusammenarbeit mit den erstklassigen Beratern und Experten von Alira Health werden wir Patienten, Behörden und Biowissenschaftsunternehmen besser bedienen können, indem wir die Implementierung unserer Technologielösungen skalieren.“

Die Technologielösungen von Embleema ermöglichen den sicheren Austausch von Daten aus der realen Welt und die Generierung von behördlich anerkannten Nachweisen mithilfe der großen Daten- und Bioinformatikplattform von HIVE, die derzeit von der US-amerikanischen Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA genutzt wird. Das Team aus Biotechnikern und Datengenerierungsmanagern von Alira Health verwendet diese Daten, um klinische Studien unter realen Bedingungen zu entwerfen und zu veröffentlichen sowie maßgeschneiderte Datenplattformen für Kunden weltweit zu erstellen und zu implementieren, wodurch jeder Datenpunkt für Organisationen im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens aussage- und rechtskräftig wird. Alle Daten werden in Europa gehostet.

Diese Partnerschaft bedeutet einen wichtigen Schritt auf dem Weg, Datensilos durch nahtlose Komplettlösung zu ersetzen, die der Biowissenschaftsbranche helfen, personalisierte Behandlungen zu entwickeln, und es Krankenhausmanagern ermöglichen, ihre Daten zur Verbesserung der Patientenerfahrung zu nutzen.

Über Embleema

Die einzigartige Technologieplattform und das Know-how von Embleema ermöglichen schnellere Ergebnisse und regulatorische Prüfungen von Gesundheitsprodukten. Embleema wurde gegründet von Robert Chu, ehemals Senior Vice President of Global Technology bei IQVIA, Dr. Vahan Simonyan, ehemals Director of Bioinformatics R&D und leitender Wissenschaftler bei der U.S. Food and Drug Administration, und Nicolas Schmidt, ehemals Head of Product Development, Nokia Healthcare. Embleema stellt seine Technologie führenden Aufsichtsbehörden und Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften wie der US-amerikanischen FDA und Johnson & Johnson, Akademikern wie der George Washington University und der New York University Langone sowie Patientenverbänden wie der Multiple Sclerosis Association of America und der Epilepsy Foundation zur Verfügung.

Nähere Informationen sind verfügbar unter www.embleema.com.

Über Alira Health

Alira Health ist eine internationale Beratungsfirma, die sich an vorderster Front für die Transformation des Gesundheitswesens einsetzt. Wir stellen eine Reihe von integrierten Dienstleistungen bereit, die Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen dabei helfen, während des gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen innovativ zu sein und zu wachsen.

Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz außerhalb von Boston, US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in San Francisco (Kalifornien), Paris, Barcelona, München, Mailand, Basel und Genf.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.alirahealth.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201028005040/de/