RealNetworks kündigt Start von SAFR 3.0 mit hochsensibler Gesichtsdetektion und verbesserten Covid19 Funktionen an

SEATTLE, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR von RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) hat heute bekannt gegeben, dass im Zuge des Starts von SAFR 3.0 die Genauigkeit der Gesichtsdetektion als auch der Gesichtserkennung für maskierte sowie für unmaskierte Gesichter signifikant verbessert wurde und damit neue Standards im Bereich Video Analyse gesetzt werden. Der neue Algorithmus von SAFR 3.0 erzielt eine Genauigkeit von 95.1% hinsichtlich der Gesichtsdetektion und eine Genauigkeit von 98.85% hinsichtlich der Gesichtserkennung bei Gesichtern, welche durch Covid19 Schutzausrüstung verhüllt sind. Diese Werte gelten sowohl für Standard-Schutzausrüstung als auch für Non-Standard wie zum Beispiel selbstgemachte Masken für Gesichtern in Bewegung, selbst wenn mehrere Gesichter gleichzeitig im Videostream zu sehen sind.

SAFR 3.0 beinhaltet auch einen neuen Bericht zur Visualisierung der neuen Maskendetektion, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Analysen hinsichtlich Maskenpenetration angereichert durch zusätzliche Daten wie Alter, Geschlecht, Zeit und Ort durchzuführen. Diese Funktion ergänzt die bereits vorhandenen Berichte zur Personenzählung, Füllstandmessung als auch jenen zur Übersicht von Durchquerung bestimmter Bereiche.

„NTT DOCOMO macht in Kooperation mit RealNetworks Gesichtserkennung am japanischen Markt zugänglich. Mit den neuen Funktionen von SAFR, insbesondere der Maskendetektion, können wir die Gesundheit als auch die Sicherheit von Personen und Organisationen signifikant erhöhen“ sagt Hisakazu Tsuboya, Senior Vice President, General Manager of 5G & IoT Business Department, NTT DOCOMO, INC.

Erfahren Sie mehr über SAFR 3.0 hier: www.safr.com/releasenotes

Über SAFR

SAFR (www.safr.com) ist die effizienteste Gesichtserkennung und Videoanalyse Plattform für Live-Video. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz bietet SAFR Lösungen zur Maskendetektion, Personenzählung und Füllstandmessung als auch zur kontaktlosen Zugangskontrolle. SAFR arbeitet entweder lokal und isoliert, in der Cloud oder in Verbindung mit Video-Management-Systemen. SAFR erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern ermöglicht Einblicke in Echtzeit, um operative Effizienz zu steigern und um die Gesundheit und Sicherheit von Personen zu gewährleisten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f20caff2-d570-4f50-89b1-2fd7993061c1/de

