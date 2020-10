Frankfurt am Main (ots) - Für Markenverantwortliche, die ihre Zielgruppen

schnell, flexibel und zuverlässig aktivieren wollen, ist Radio ein hoch

wirksames taktisches Abverkaufsmedium. Die neue Studie "Echoes of Victory - Die

Langzeit-Qualitäten von Radiowerbung" der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH

zeigt aber auch, dass Radio noch mehr bewegen kann und gerade im langfristigen

Einsatz zuverlässig für Mehrumsatz und Markenbindung sorgt.



Vor allem dann, wenn Radiowerbung über mehrere Kaufzyklen zum Einsatz kommt,

entfaltet sich das ganze Spektrum an langfristiger Werbewirkung. Kampagnen, die

mehrere Kaufzyklen abdecken, erzielen im Schnitt einen höheren

Return-on-Investment (ROI). Durch kontinuierliches Werben im Radio, so ein

Ergebnis von "Echoes of Victory - Die Langzeit-Qualitäten von Radiowerbung",

lässt sich das Kaufverhalten der Konsumenten nachhaltig ändern.







durchschnittlichen Drehgeschwindigkeit von einem Monat, einem Grundumsatz von 4

Millionen Euro je Kaufzyklus und einem Netto-Investment im Radio von 200.000

Euro je Kaufzyklus nach dem ersten Monat einen ROI von 1,85 Euro erzielte.

Investierte der Hersteller im nächsten Kaufzyklus noch einmal das gleiche Budget

im Radio, stieg der ROI weiter an. Nach zehn Monaten on air lag der ROI der

Gesamtkampagne bei 2,54 Euro.



Grund für die Steigerung sind, so die AS&S Radio-Forscher, verzögerte Kaufakte

aus den vorherigen Flights sowie Wiederholungskäufe durch gesteigerte

Kaufwahrscheinlichkeiten. Dieser Langzeiteffekt ist in den Qualitätsumfeldern

der AS&S Radio noch stärker ausgeprägt, so das Ergebnis von "ECHOES OF VICTORY":

Bei ausgewogener Planung und einem 50-Prozent-Anteil an AS&S Radio-Umfeldern

stieg der ROI sogar auf 3,04 Euro.



Fazit der AS&S Radio-Studie: Es lohnt sich für Marken, gerade bei Radiowerbung

einen langen Atem zu haben. Denn wer seine Kräfte gut aufteilt, kann bei

langfristiger Kampagnenpräsenz für das gleiche Radio-Investment deutlich mehr

Wirkung und einen wesentlich höheren Return-on-Investment erzielen.



Die Studie "Echoes of Victory" wird auch im Rahmen des digitalen AS&S Radio

Frühstücks am 10.11.2020 vorgestellt. Infos unter

https://www.radio-fruehstueck-digital.de



Über AS&S Radio



Das Vermarktungsangebot der AS&S Radio mit seinem Portfolio aus

öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online

Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und

effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der

ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).



Mehr Informationen zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich

unter http://www.ass-radio.de .



