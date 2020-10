Schwaiger Group für Deutschen Immobilienpreis nominiert / Münchner Immobilienprojektentwickler unter insgesamt 1.300 Einreichungen für die Kategorie "Commercial Player" nominiert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Recycling-Baumaterial, überdurchschnittliche Dämmwerte,Öko-Strom aus der Photovoltaikanlage: Die Schwaiger Group wurde für dienachhaltige Revitalisierung von gewerblich genutzten Bestandsimmobilien für denDeutschen Immobilienpreis nominiert. Zuletzt hat das Unternehmen mit dem grünenGewerbe- und Büroquartier Centro Tesoro in der Landeshauptstadt München eingrünes Exempel statuiert. Mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für mehrNachhaltigkeit im Immobiliensektor konnte sich das Unternehmen Anfang Oktobergegen rund 1.300 Mitbewerber durchsetzen und in der Kategorie "CommercialPlayer" neben zwei weiteren Unternehmen etablieren. "Wir würden uns sehr freuen,diese Auszeichnung zu gewinnen, denn nachhaltige Immobilienrevitalisierung istein entscheidender Baustein für die Klimawende und damit wertvoll für dieGesellschaft. Der Preis könnte ein Schlaglicht auf eine nachhaltig ausgerichteteImmobilienwirtschaft werfen", erklärt Michael Schwaiger, CEO der SchwaigerGroup. Bewertet werden in dieser Kategorie die Umsetzung außergewöhnlichergewerblicher Projekte, umfassende Kundenbetreuung, nachhaltige Konzepte und derVerkauf eines großen Portfolios im Gewerbebereich.Gewerbe- und Büroquartier Centro Tesoro: Erste Bestandsimmobilie mit LEED Platin Das 24.000 Quadratmeter große Projekt Centro Tesoro hat die Schwaiger Group auseiner 80er-Jahre Gewerbeimmobilie und einer 90er-Jahre Büroimmobilie entwickelt,die sie entlang eines grünen Kriterienkatalogs nachhaltig revitalisiert undtechnologisch zukunftsweisend ausgebaut hat. Das Quartier wurde im Zuge dieserBemühungen als erste Bestandsimmobilie bundesweit mit der höchstmöglichenAuszeichnung des internationalen Green Building Labels LEED Platin (Leadershipin Energy and Environmental Design) zertifiziert, das vom U.S. Green BuildingCouncil vergeben wird. Zahlreiche Innovationen wie etwa Münchens größteAufdach-Solaranlage oder Münchens erstes Unterflur-Müllsystem brachten demUnternehmen bereits den Exporo Award "Nachhaltigstes Immobilienprojekt 2019"ein.Revitalisierung berücksichtigt graue Energie im ImmobilienbestandMichael Schwaiger: "Die Nominierung für den Deutschen Immobilienpreis bedeutetuns viel, weil sie eine Würdigung unserer Leistungen für die Zukunftsfähigkeitdes Immobilienbestandes ist. Rund 90 Prozent aller Gebäude in Deutschlandentsprechen nicht mehr den aktuellen Energiestandards. Besonders beigroßflächigen Gewerbeimmobilien besteht ein großes Einsparpotenzial. Mit dem