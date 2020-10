Volocopter und Lufthansa Industry Solutions kooperieren bei der Entwicklung von VoloIQ auf Microsoft Azure / Software-Plattform wird großflächige Urban Air Mobility ermöglichen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Globaler Betrieb von Flugtaxis im großen Maßstab- Nahtloser Kundenservice (z.B. einfache Buchungen) und die Integration vonbestehenden Mobilitätsanbietern, Smart Cities und neuenDienstleistungsanbietern- Erhöhte Sicherheit und Effizienz, Kostensenkungen und ein zuverlässiges,reibungsloses Benutzererlebnis (sowohl off- als auch online)- Optimierte Flugzeugauslastung und erhöhte Lebensdauer einzelner KomponentenVoloIQ verbindet das gesamte Ökosystem. Dies beinhaltet Stadtverwaltungen,bestehende Mobilitätsoptionen wie z.B. öffentliche Verkehrsmittel undMitfahrgelegenheiten, den Flug- und Bodenbetrieb bis hin zu kundenorientiertenDienstleistungen. Die Plattform wird die Informationen aller beteiligtenKomponenten im Ökosystem verarbeiten und diese, sowie deren Zusammenspiel,jederzeit digital sichtbar machen."VoloIQ ist das digitale Rückgrat für das gesamte Ökosystem der Volocopter UrbanAir Mobility Services und fungiert als Leitsystem für unsere Flugtaxi-Dienste.Durch Big Data wird VoloIQ die Effizienz und die Qualität unseres Angeboteskontinuierlich verbessern", sagt Florian Reuter, CEO von Volocopter. "FürLufthansa Industry Solutions haben wir uns aufgrund des führenden Know-hows inzertifizierten Luftfahrtprozessen und im Betrieb von weltweit operierendenFlugzeugflotten entschieden. Ich freue mich sehr auf die spannenden Resultatedieser Zusammenarbeit", so Reuter.Volocopter hat wiederholt durch zahlreiche öffentliche Flüge auf sich aufmerksamgemacht. Derzeit arbeitet die Firma an der Zulassung der 4. Generation seinerFlugtaxis, dem VoloCity. Lufthansa Industry Solutions ist Experte fürDigitalisierungslösungen mit umfangreicher Erfahrung in der Luftfahrtindustrieund darüber hinaus. Gemeinsam werden die Partner Urban AirMobility-Dienstleistungen auf dem neuesten Stand der Digitalisierung entwickelnund anbieten. Microsoft Azure wird die Infrastruktur bereitstellen."Digitale Plattformen und integrierte Lösungen sind der Schlüssel zum global