Aberdeen Standard Ökonom McCann: "Bei der US-Wahl geht es nicht nur um den Präsidenten"

Heute in einer Woche stehen in den USA wegweisende Wahlen an. Dabei geht es nicht nur um das Amt des Präsidenten. Auch ein Großteil der Sitze im Kongress wird neu gewählt. Die Konstellation von künftigem Präsidenten und den Mehrheitsverhältnissen in den beiden Kammern ist dabei ein entscheidender Faktor für die künftige US-Politik. James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die wahrscheinlichsten Szenarien in Bezug auf die Auswirkungen auf Wirtschaftsentwicklung und Geldpolitik:





