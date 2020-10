Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der von der Bundesregierung am 18. September gestarteteFörderaufruf für die Brennstoffzellentechnologie in der Intralogistik endetbereits in drei Wochen. Darauf weist das Branchennetzwerk Clean IntralogisticsNet (CIN) hin. Unternehmen, die ihre Logistik-Flotte nachhaltiger und effektiveraufstellen wollen - etwa im Lebensmitteleinzel- oder großhandel, oder inIndustrie- und Produktionsbetrieben. Das Bundesministerium für Verkehr unddigitale Infrastruktur (BMVI) stellt hierfür insgesamt 5 Millionen Euro anFördergeldern zur Verfügung, für die Anträge bis zum 20. November 2020eingereicht werden können. Anwender aus der Logistik-Branche erhalten durch dieTeilnahme an dem Förderaufruf einen Investitionskostenzuschuss von 40 Prozentder Investitionsmehrkosten. Gefördert werden Flurförderzeug-Flotten mitBrennstoffzellenantrieb und Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur ab einemMindestbedarf von 3 Kilogramm Wasserstoff pro Betriebsstunde der Gesamtflotteoder ab einer Mindestanzahl von 10 Flurförderzeugen.Der Aufruf soll wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber konventionellerTechnologie verbessern und einen Anreiz für Investitionen in nachhaltigere undinnovative Logistik-Lösungen schaffen. Ein Rechenbeispiel des CIN zeigt denKostenvorteil, der sich für Unternehmen im Zuge des Förderaufrufes ergeben kann:Wer statt eines konventionellen Flurförderzeugs für 40.000 Euro einwasserstoffbetriebenes Flurförderzeug im Wert von 75.000 Euro anschafft, kannfür die Investitionsmehrkosten in Höhe von 35.000 Euro mit einer Förderquote von40 Prozent bezuschusst werden. Der Antragsteller kann demnach mit 14.000 EuroZuschuss pro Flurförderzeug rechnen.Über den aktuellen FörderaufrufZiel des neuesten Förderaufrufes ist vor allem die weitere Aktivierung desMarktes für Flurförderzeuge mit Brennstoffzellen für Industrie und Handel sowieFlughäfen, beispielsweise in Gabelstaplern und Schleppern. Damit kann dieemissionsfreie Technologie sowohl für besseren Umweltschutz als auch für erhöhteProduktivität bei den Unternehmen sorgen. Interessenten am aktuellenFörderaufruf können ihren Antrag bis spätestens 20. November 2020 stellen.Antragssteller ist der Anwender der Technologie. Für kleinere undmittelständische Unternehmen stellt das BMVI einen Bonus von 10 bis 20 Prozentin Aussicht."Mit Blick auf die emissionsfreie Mobilität und Logistik spielen innovativeNetzwerke wie das CIN für die gesamte Branche und für Deutschland alsnachhaltigen Logistikstandort eine Schlüsselrolle. Durch die Zusammenarbeit mitweltweit führenden Konzernen im CIN können wir Wissen und Know-how bündeln.Damit kann die Technologie potentiellen Anwendern und Interessierten