Benzin und Diesel günstiger als in der Vorwoche / Auch Rohölnotierungen rückläufig (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise gehen im Bundesvergleich weiter zurück. Dasergibt die aktuelle Marktauswertung des ADAC. Demnach kostet ein Liter Super E10derzeit im Schnitt 1,206 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,4 Cent imVergleich zur Vorwoche.Auch beim Diesel ist in dieser Woche erneut ein Rückgang zu verzeichnen. Füreinen Liter zahlen Verbraucher an den Zapfsäulen im Bundesschnitt 1,037 Euro unddamit 0,4 Cent weniger als noch in der vergangenen Woche.