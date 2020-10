Temenos betraut Joaquin De Valenzuela Muley mit der Leitung des Digital-Banking-Wachstums mit Temenos Infinity

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) meldete heute die Berufung von Joaquin De Valenzuela Muley zum Senior Vice President und Business Line Director für Temenos Infinity. Joaquin De Valenzuela Muley übernimmt die Leitung des weltweiten Vertriebs und der Geschäftsentwicklung von Temenos Infinity, dem marktführenden SaaS-Produkt für digitales Banking. Er wird direkt an Jean-Michel Hilsenkopf, Chief Operating Officer von Temenos, berichten.

Vor dem Wechsel zu Temenos leitete Joaquin De Valenzuela Muley bei Salesforce in den letzten fünf Jahren den Geschäftsbereich Financial Services Industry für den Raum EMEA und Lateinamerika. Zudem betreute er 2017 die Einführung der Financial Services Cloud von Salesforce in diesen Regionen. Vor Salesforce hatte er 16 Jahre lang Führungspositionen in der Industry Financial Services Unit bei Oracle inne. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung war er bei Privat- und Firmenkundenbanken und Vermögensverwaltungsunternehmen auf der ganzen Welt tätig, darunter führenden Finanzinstituten wie BBVA, Bradesco, CaixaBank, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Standard Bank und UniCredit. Er half Banken, ihre Transformationsinitiativen in Bereichen wie digitaler Transformation, Kundenbindung, Omnichannel, Massenzahlungsverkehr und Kernsystemen voranzubringen.

Joaquin De Valenzuela Muley, Business Line Director, Temenos Infinity, sagte: „In seiner beruflichen Laufbahn hat man nicht so häufig die Gelegenheit zum Einstieg in ein Unternehmen, das eine derart transformative Wirkung auf eine bestimmte Branche hat. Digital Banking und SaaS sind die Zukunft und ich freue mich, gemeinsam mit allen anderen Mitarbeitern von Temenos daran mitzuwirken. Gerne werde ich Mitglied der Temenos-Familie, die Banken als vertrauenswürdiger Berater begleitet und dazu beiträgt, sie zum Erfolg zu bringen, ihre Unternehmen zu transformieren und ihre Kunden ganz in den Mittelpunkt zu stellen.“