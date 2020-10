Compleo verstärkt Vertrieb in der Schweiz (FOTO)

Dortmund (ots) -



- Compleos Kooperation mit DISA Elektro ermöglicht schnelle Expansion in den

Schweizer Markt

- Fokus der Geschäftsentwicklung liegt auf Ladelösungen für Firmenflotten und

Autohäuser

- Aktuelle Marktentwicklung treibt Wachstum des Ladesäulenherstellers



Der führende Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge Compleo setzt den

konsequenten Wachstumskurs in Europa weiter fort. Das Greentech-Unternehmen aus

Dortmund tritt in den Schweizer Markt ein. Dazu kooperiert Compleo mit der in

der Zentralschweiz ansässigen DISA Elektro AG, die sowohl den lokalen Vertrieb

als auch Kundenberatung und Wartung der Ladelösungen von Compleo übernimmt.

Politik und Wirtschaft, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, setzten

derzeit stark auf die klimafreundliche Technologie, die den Wandel zur

nachhaltigen Mobilität erst möglich macht.





Verbraucher werden sich zunehmend des Klimawandels bewusst und steigen aufElektroautos um. Während die Neuzulassungen von Verbrennern während derCorona-Pandemie deutlich zurückgingen, stiegen die der elektrisch betriebenenFahrzeuge weiter an. Die aktuelle Marktentwicklung zeigt, dass ein enorm hoherBedarf an Elektroautos besteht. Dafür ist eine flächendeckendeLadesäulen-Infrastruktur essentiell. Mit der gestiegenen Nachfrage kommen auchimmer mehr Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Das Angebot verbessert sich damitstetig. In diesem Umfeld möchten auch Unternehmen in ganz Europa ihrerBelegschaft Kundinnen und Kunden nachhaltige Mobilität ermöglichen - undbenötigen zuverlässige Lösung für Elektrofahrzeuge. In der Tat bewegt sich dasMarktumfeld für Ladelösungen und Elektromobilität auch in der Schweiz an einemWendepunkt: Laut der Vereinigung der offiziellen Automobil-Importeure (AutoSchweiz) erreichten neu zugelassene Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in derSchweiz im September 2020 einen Marktanteil von 34,9 Prozent. 20,2 Prozententfallen auf Elektroautos und Plug-In-Hybride, die am Stromnetz aufladenkönnen. Dementsprechend wächst auch der Bedarf an Ladelösungen und -stationen.Fokus auf Ladelösungen für Firmenflotten und AutohäuserAuch Autohäuser öffnen sich immer mehr gegenüber der Elektromobilität und könnenpotenziellen Kunden, die auf ein elektrisch betriebenes Fahrzeug umstellenmöchten, an eigenen Ladesäulen direkt den Ladevorgang zeigen. DieLademöglichkeiten stehen dann auch dort, wo Menschen beraten werden und Zeitverbringen: am Point of Sale. Compleos Ladesäulen Cito 240 (DC 24 kW) und Cito500 (DC 50 kW) wurden speziell für die Anforderungen von Logistik- undUnternehmensflotten sowie Autohäusern entwickelt und zeichnen sich durch ein