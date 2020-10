Berichtssaison: Super-Donnerstag steht bevor

Die großen Technologieunternehmen waren die treibenden Kräfte der diesjährigen Erholungsrallye an der Wall Street. Facebook, Amazon, Apple und Alphabet machen rund 20% des S&P 500 aus, und alle vier Unternehmen werden am Donnerstag nach Abschluss der US-Sitzung ihre Quartalszahlen präsentieren! Solide Veröffentlichungen könnten dem US-Aktienmarkt helfen, die jüngste Talfahrt zu beenden. Andererseits könnten schwache Ergebnisse den anhaltenden Ausverkauf weiter anheizen.



Apple

Apple (AAPL.US) meldete im 2. Quartal 2020 Rekordergebnisse. Es wird jedoch erwartet, dass die Gewinne im 3. Quartal 2020 niedriger ausfallen werden, während das Umsatzwachstum aufgrund der schwächeren Hardwareverkäufe zum Stillstand kommen dürfte. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Einnahmen aus Dienstleistungen ein weiteres Viertel des Wachstums verzeichnen werden, da das Unternehmen sein Geschäft weiter diversifiziert und mehr Wert auf wiederkehrende Einnahmen legt. Eine unerwartete Verlangsamung dieser Kennzahl könnte die Stimmung beeinträchtigen. Die Apple-Aktie wird seit Jahresbeginn fast 60% höher und 120% über dem Tief vom März 2020 gehandelt.

Apple (AAPL.US) kehrt nach dem höheren Hoch wieder zur Aufwärtstrendlinie zurück. Die Bullen könnten versuchen, die laufende kurzfristige Korrektur zu stoppen, und ein solider Ergebnisbericht könnte einen Anstieg in Richtung des jüngsten Hochs bei 124 USD bewirken. Quelle: xStation 5



Amazon

Amazon (AMZN.US) profitierte während der Pandemie von starken E-Commerce-Verkäufen sowie von einer höheren Nachfrage nach den Diensten seiner Cloud-Einheit. In diesem Quartal wird ein starkes Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erwartet, sodass der Schwerpunkt auf dem Tempo liegen wird. Seit 2018 verlangsamt sich das Wachstum im AWS-Cloud-Segment. Obwohl es sich hierbei um ein kleineres Geschäftssegment als beim E-Commerce handelt, weist es höhere Gewinnspannen auf. Die Unternehmen stellten Tausende von zusätzlichen Mitarbeitern ein, um mit der gestiegenen E-Commerce-Nachfrage Schritt zu halten, daher machen sich die Märkte keine großen Sorgen über die Performance dieser Einheit. Die Aktie von Amazon wird seit Jahresbeginn um etwa 80% höher und über 100% über dem Tief vom März 2020 gehandelt.

Amazon (AMZN.US) erholt sich, nachdem die Bären nicht in der Lage waren, die 100-Tage-Linie (grüne Linie) und das Fibonacci-Retracement von 50% des jüngsten Aufwärtsimpulses zu durchbrechen. Der bevorstehende Bericht wird wahrscheinlich das starke Wachstum des E-Commerce bestätigen, der für Amazon nach wie vor ein Schlüsselgeschäft ist. Allerdings wird auch die Cloud-Entwicklung zu beobachten sein. Quelle: xStation 5



Alphabet

Google, die Tochtergesellschaft von Alphabet (GOOGL.US und GOOGC.US), meldete im 2. Quartal 2020 den ersten Rückgang der Anzeigeneinnahmen in den zwei Jahrzehnten seines Bestehens. Analysten gehen jedoch davon aus, dass Alphabet im 3. Quartal 2020 aufgrund sich erholender Werbeausgaben und starker Cloud-Einnahmen höhere Einnahmen im Jahresvergleich verzeichnen wird. Die Entwicklung des Cloud-Segments wird beobachtet werden, da Google vor einem weiteren Kartellverfahren wegen seiner Monopolstellung im Hauptgeschäftsfeld steht und die Investoren eine weitere Diversifizierung der Einnahmequellen wünschen. Die Aktie wird seit Jahresbeginn fast 20% höher und fast 60% über dem Tief vom März 2020 gehandelt.

Alphabet (GOOGC.US) notiert in einem steilen Aufwärtstrendkanal. Die Aktie zog sich in letzter Zeit zusammen mit dem breiten Markt zurück, konnte aber wieder Boden gutmachen. Der Widerstandsbereich bei 1.630 USD ist jetzt im Fokus. Ein Ausbruch nach oben könnte den Weg für einen Test der Allzeithochs um die 1.700 USD ebnen. Quelle: xStation 5



Facebook

Facebook (FB.US) gelang es, einen Umsatzrückgang im 2. Quartal 2020 zu vermeiden. Das Umsatzwachstum von 10,7% im Jahresvergleich war jedoch das langsamste seit mehr als drei Jahren, und das Unternehmen sagte, dass es erwarte, dass die Einnahmen im 3. Quartal dem entsprechen werden. Der Markt erwartet, dass das Unternehmen im Zeitraum von Juli bis September etwas niedrigere Gewinne als vor einem Jahr ausweisen werde. Der Schwerpunkt wird wie immer auf der Zahl der aktiven Nutzer liegen, wobei die Prognose von einem Anstieg um 12,5% im Jahresvergleich auf 2,7 Milliarden aktive Nutzer pro Monat ausgeht. Das Nutzerwachstum beschleunigte sich im 1. und 2. Quartal 2020. Die Facebook-Aktie wird seit Jahresbeginn rund 40% höher und über 100% über dem Tief vom März 2020 gehandelt.

Facebook (FB.US) setzt seinen Aufwärtstrend nach einem Test der 100-Tage-Linie Ende September (grüne Linie) fort. Die erneute kartellrechtliche Prüfung hat der Stimmung nicht geschadet, und die Aktie strebt die Allzeithochs im Bereich von 300 USD an. Eine unerwartete Verlangsamung des Nutzerwachstums wäre jedoch ein Dämpfer. Quelle: xStation 5



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.