Corona zwingt weiteren Filialisten in die Insolvenz: Händler für Telekommunikationstechnik Fexcom nutzt Insolvenzverfahren für Sanierung - Fortführung und Restrukturierung des Händlers angestrebt (FOTO)

Leipzig (ots) - "Die FEXCOM GmbH befindet sich in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren", bestätigt Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT SALUS. Der Insolvenzantrag wurde am 26. Oktober 2020 gestellt und vom Amtsgericht Leipzig mit Beschluss vom 27. Oktober 2020 als vorläufige Insolvenzverwaltung bestätigt. Die Antragstellung wurde dabei vom Cottbuser Rechtsanwalt / Steuerberater Enrico Schwartz begleitet, SCHWARTZ Consulting. Das Gericht bestellte Joachim Voigt-Salus als vorläufigen Insolvenzverwalter.

Die Historie der FEXCOM GmbH reicht bis 1993 zurück. Heute zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den größten, unabhängigen Mobilfunkhändlern in Deutschland. FEXCOM hat ihren Sitz in Leipzig, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreibt deutschlandweit derzeit mehr als 130 eigene Stores. Seit dem Jahreswechsel 2017/2018 gehört die FEXCOM zur Unternehmensgruppe der börsennotierten Philion SE.