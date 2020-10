Der DAX setzt zur Eröffnung am Mittwoch die hinterlegte Abwärtsbewegung weiter fort und überwindet sogar das erste Zwischenziel bei 12000 Punkten.

Folglich befindet sich der Markt auf direktem Weg in Richtung 11400 – 11200 Punkte, bevor hier von einer ersten Gegenbewegung auszugehen ist. Gleichzeitig sorgen die Anstiege der neuen COVID-19-Fälle in ganz Europa weiterhin für Unsicherheit an den Märkten. Die laufende Abwärtsbewegung betiteln wir nach wie vor mit einem Ziel im Bereich von 11000 – 10500 Punkten, bevor der Markt wieder nach Norden abdreht. Zusammengefasst sehen wir den DAX die hinterlegte Abwärtsbewegung weiter ausbauen und gehen im Bereich von 11400 – 11200 Punkten von einem ersten Zwischentief aus. Solange sich die anschließende Gegenbewegung unter 12581 Punkten hält, sehen wir den DAX den Bereich von 11000 – 10500 anlaufen, bevor dieser sein Tief ausbaut und wieder in Richtung Norden abdreht.

Das, was wir Ihnen jetzt sagen, ist wichtig: Die momentan laufende Zwischenkorrektur im Dax-Umfeld sorgt bei vielen Anlegern für schlechte Stimmung, ja, sogar für Sorgen. Das können wir nachvollziehen. Allerdings betrachten wir diese Phase als ein Geschenk, denn nach Abschluss der Zwischenkorrektur werden wir sehr viele Dax-Titel weit unter ihrem Wert kaufen. Die danach einsetzende Aufwärtsbewegung wird viele noch in Erstaunen versetzen, vor allem vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Zeiten (Stichwort "Corona").

Es ist jedem anzuraten, sich gerade jetzt einen ordentlichen Cash-Bestand vorzuhalten, denn schon bald werden wir eine groß angelegte Shoppingtour starten!

