Bei 12200 DAX-Punkten waren wir „Flat“

Bei unseren beiden wikifolios ging es in den vergangenen Tagen hoch her. Unter dem Strich verbuchen wir mit 5,9% bzw. 7,7% Verluste, die sich auf Wochensicht im Rahmen der DAX-Performance (minus 6,8%) bewegen.

Was gerade in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert, sind die Ausflüge in das „Hebel Long“-Lager. Diese Phasen waren in den Rückrechnungen meist der Garant für die klare Outperformance der wikifolios. In der Praxis hat sich das bislang nur selten bestätigt. Auch die beiden jüngsten Trades mit Hebeleffekt entpuppten sich als Rohrkrepierer. Die erst am vergangenen Dienstag bei ca. 12800 DAX-Punkten eröffnete Position wurde am Donnerstag bei einem Indexstand von gut 12400 Punkten wieder geschlossen.

Nach dem Wechsel auf „einfach Long“ gab es am Freitag erneut ein Kaufsignal, so dass wir am Montagmorgen bei gut 12300 Punkten noch einmal auf „Hebel Long“ umgeschwenkt sind. Dieser Trade währte dann aber nur einen einzigen Tag. Der Anstieg des Euwax Sentiments in den neutralen Bereich (aktuell minus 1,61 Punkte) und der von drei auf einen Punkt gefallene GDL-Indikator sorgten noch am selben Abend für ein doppeltes Verkaufsignal. Bei einem DAX-Niveau von ca. 12200 Punkten haben wir alle Positionen aufgelöst und sind bei 100% Cash nun „Flat“ positioniert.

Mit Blick auf die anschließende Talfahrt des heute bis auf fast 11600 Punkte gefallenen Index kam der Komplett-Ausstieg gerade noch zum richtigen Zeitpunkt. Die Wochenbilanz hätte von daher ganz gut aussehen können. Die beiden vorherigen Fehltrades auf der „Hebel Long“-Seite trüben das Bild aber leider. Die kommenden Wochen werden nun zeigen, wohin die Reise geht und ob uns die Auszeit von den Märkten mit Blick auf die relative Performance zum DAX gut tut oder nicht.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.