New York / Toronto 28.10.2020 - Microsoft legte gestern Zahlen vor, die weit besser ausfielen als erwartet. Bei Boeing fiel der Verlust im letzten Quartal geringer aus als erwartet. NeutriSci International informiert über die die Marktentwicklung in Japan.



Der Softwaregigant Microsoft hat gestern nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2021 vorgelegt. Der Umsatz lag bei 37,2 Mrd. USD und wurde um zwölf Prozent gesteigert. Der Nettogewinn wuchs um 30 Prozent auf 13,9 Mrd. USD.





Das Unternehmen kann dabei von einer Reihe von Entwicklungen profitieren, die das Nutzerverhalten der Kunden beeinflussen. Vor allem das Cloudgeschäft entwickelte sich weiter stark, bestimmt von der steigenden Nachfrage nach cloud-basierter Software wie Office 365 für Geschäfts- und Privatkunden. Office 365 Commercial verzeichnete ein Umsatzplus von 21 Prozent, bei den Privatkunden war ein Kundenwachstum von 27 Prozent auf 45,3 Mio. zu verzeichnen.Ebenfalls eine starke Entwicklung zeigte die Hardwaresparte. Der Umsatz mit Surface wurde um 37 Prozent auf 1,5 Mrd. USD gesteigert. Mit Spieleinhalten wurde ein Umsatzplus von 30 Prozent verzeichnet. Nun bereitet sich das Unternehmen auf den Start der neuen Konsolengeneration vor. Hiermit erwartet das Unternehmen für das laufende Quartal ein Umsatzplus von 40 Prozent bei Hardware, wie CFO Amy Hood mitteilte.NeutriSci International berichtet über Marktstart in JapanNeutriSci International (WKN: A12GAQ) hat am 28. Oktober über die jüngsten Entwicklungen auf dem japanischen Markt informiert. Dort wurde Anfang Oktober ein Soft Launch der Marke TABLETZ, die NeutrSci zusammen mit seinem Partner Tabletz LLC anbietet, durchgeführt. Am 4. und 5. November veranstaltet Tabletz LLC einen offiziellen Produktlaunch in Tokio.NeutriSci International betonte, dass die Produktlinie von TABLETZ im gesamten Land in 46.000 Einzelhandelsverkaufsstellen angeboten wird. Der Vertrieb läuft unter anderem über Ketten wie 7-Eleven, K.K. Lawson und Biople.Das Sortiment von TABLETZ umfasst zunächst zwei Produkte mit je drei Geschmacksrichtungen, die über einen CBD-Gehalt von jeweils 14 mg verfügen. Mehr zur jüngsten Mitteilung von NeutriSci International lesen Sie hier: https://bit.ly/31T08bwBoeings drittes Quartal verlief weniger dramatischDer US-Flugzeugbauer Boeing hat vorbörslich seine Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 466 Mio. USD bzw. 0,79 USD je Aktie. Vor einem Jahr stand noch ein Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Der Umsatz sank derweil um 29 Prozent auf 14,14 Mrd. USD.In der Sparte Passagierflugzeuge wurde ein Umsatzrückgang um 56 Prozent auf 3,6 Mrd. USD verzeichnet. Die Auslieferungen waren im dritten Quartal um 55 Prozent gesunken. In der Sparte Defense, Space and Security war ein Umsatzrückgang um zwei Prozent auf 6,85 Mrd. USD zu verzeichnen. Der Umsatz in der Sparte Global Services ging um 21 Prozent auf 3,69 Mrd. USD zurück.Boeing teilte mit, dass man sich während der Pandemie auf die neuen Realitäten anpasse. Die Liquidität stehe im Vordergrund um das Unternehmen widerstandfähiger und langfristig nachhaltig zu gestaltenBoeing, Airbus und die großen Airlines gehören zu den größten Verlierern der Pandemie. Das globale Passagieraufkommen ist deutlich gesunken. In den USA liegt die Nachfrage nach Flugbenzin immer noch um rund 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von NeutriSci International Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens NeutriSci International Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!