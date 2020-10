Tim Adler wird Chief Technology Officer bei CHEFKOCH (FOTO)

Bonn (ots) - Tim Adler übernimmt zum 1. November 2020 die Position des Chief

Technology Officer (CTO) bei CHEFKOCH. Der 39-Jährige verantwortet damit die

technologische Weiterentwicklung von Europas größter Food-Plattform, einer

100-prozentigen Tochter von Gruner + Jahr, und wird IT-Strategie und -Prozesse

ausbauen und optimieren. Tim Adler, der zuvor gemeinsam mit Eva Messerschmidt

das Greenhouse Innovation Lab geleitet hat, löst damit Marco Meisen ab, der

CHEFKOCH auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen

Herausforderungen zu widmen.



Arne Wolter, CHEFKOCH Geschäftsführer und Chief Digital Officer von Gruner +

Jahr: "Ich bedanke mich bei Marco Meisen für seinen großartigen Einsatz und sein

Engagement in den vergangenen Jahren und wünsche ihm für seine berufliche

Zukunft weiterhin viel Erfolg. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Tim Adler

einen ausgewiesenen IT-Experten und langjährigen geschätzten Kollegen für

CHEFKOCH zu gewinnen, der die von Marco initiierte, erfolgreiche

Weiterentwicklung der IT-Prozesse und Strukturen fortsetzt. Tims umfassende

Erfahrungen in der digitalen Produktentwicklung und in verschiedenen

Software-Stacks werden uns dabei helfen, unser Ziel, mit CHEFKOCH das Spotify

der Rezepte zu werden, schneller und effektiver zu erreichen. Tims Kompetenzen

im Aufbau von Entwickler- und digitalen Produkt-Teams werden dabei ebenfalls

eine wichtige Rolle spielen, denn wir wollen unseren Technologie-Bereich weiter

verstärken."







Director des Greenhouse freue ich mich jetzt zu einer echten Leidenschaft

zurückzukehren und mit einem großartigen Team die digitale Produktentwicklung

bei CHEFKOCH stetig zu verbessern und effizient voranzutreiben. Mein Ziel ist

es, CHEFKOCH zur digitalen Plattform mit vielfältigen, personalisierten

Angeboten rund um das Thema Kochen auszubauen und damit als die attraktivste

Plattform für Food-Liebhaber*innen zu etablieren. Technisch möchte ich diesen

Prozess optimal begleiten und mit einem wachsenden Team eine großartige

Produktentwicklung realisieren", betont Tim Adler.



Der ausgebildete Fachinformatiker begann seine Karriere als Programmierer in

einem Direktmarketing-Unternehmen. Parallel zu dem Studium der

Medienwissenschaft 2009 war er als Freelancer in Agenturen und für diverse

Mittelständler aktiv. Nach einem Traineeship bei Gruner + Jahr avancierte er

innerhalb eines Jahres vom Produktmanager zum Projektleiter und wirkte

entscheidend bei der Reorganisation der Digitalbereiche mit, bevor er 2013 als

Head of Development zum Company-Builder Hanse Venture wechselte und dort beim

Aufbau der Technik für verschiedene Startups unterstützte. Von 2017 bis 2019

agierte Adler als Head of Technology im Greenhouse bei Gruner + Jahr. Zuletzt

leitete er gemeinsam mit Eva Messerschmidt als Managing Director das Greenhouse

Innovation Lab und baute dort erfolgreich die Kooperation zwischen Gruner + Jahr

und der Mediengruppe



