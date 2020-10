Mynaric holt sich mehr als 58 Millionen Euro frisches Kapital

Mynaric meldet eine Kapitalerhöhung im Volumen von 58,2 Millionen Euro. „Der Betrag wurde bereits im Rahmen einer Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren vollständig platziert”, so das Unternehmen am Mittwoch. Den Emissionserlös werde man in die Industrialisierung von Laserkommunikationsprodukten für kommerzielle und regierungseigene Kommunikationsnetzwerke investieren, kündigt das Unternehmen an.„Wir beginnen ...