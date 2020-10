CR Capital Real Estate AG mit guten Halbjahreszahlen 2020



- Steigerung des Ergebnisses zum 30.06.2020 auf 30 Mio. EUR

- Eigenkapitalquote bei 90 %

- NAV je Aktie bei 38 EUR

Die CR Capital Real Estate AG, eines der führenden Immobilieninvestmenthäuser im Marktsegment bezahlbaren Wohnraums mit einem attraktiven Preis-/Qualitätsverhältnis in den Regionen Berlin und Leipzig, setzt mit einem Ergebnis von 30 Mio. EUR , einem NAV je Aktie von 38 EUR, sowie einer Eigenkapitalquote von 90 % ihr nachhaltiges Wachstum im ersten Halbjahr 2020 fort. Damit wurden die Erwartungen übertroffen. Der Halbjahresbericht wird in der ersten Novemberhälfte veröffentlicht.

Unsere Beteiligungen Terrabau GmbH und CR Global Care GmbH entwickelten sich überplanmäßig. Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs hat sich der Wert der Beteiligungen erhöht.

Stefan Demske kommentiert: "Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist ungebrochen. Aktuell befinden sich über 300 Einheiten in der Bauphase respektive kurz vor Baubeginn, sowie einige weitere in der konkreten Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2020 rechnen wir mit weiterem Wachstum, vor allem vor dem Hintergrund der nach wie vor niedrigen Zinsen, attraktiver staatlicher Förderungen und dem anhaltenden Zuzug in die Speckgürtel der Metropolen Berlin und Leipzig. Die Immobilie, vor allem die selbstgenutzte, ist und bleibt ein sicherer Hafen als Anlage und als gefragter Basisbaustein zur Alterssicherung."

Über die CR Capital Real Estate AG

Die CR Capital Real Estate AG ist ein Investmenthaus, das Unternehmen entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette hält und aufbaut. Ihre Beteiligungen projektieren und realisieren bezahlbaren Wohnraum in den Speckgürteln Berlins und Leipzigs zu einem attraktiven Preis-/Qualitätsverhältnis für eine breite Zielgruppe von Selbstnutzern sowie privaten und institutionellen Investoren.

Die CR Capital Real Estate AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

