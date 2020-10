Für die Aktie der insolventen Nanogate steht ein Segmentwechsel an: Die Deutsche Börse hat die Einbeziehung des Anteilscheins in das Handelssegment Scale außerordentlich gekündigt, wie die Saarländer am Mittwoch mitteilen. Damit endet der Handel der Nanogate-Aktie im Scale mit dem Ende des heutigen Tages. „Die Kündigung erfolgt aufgrund der noch nicht erfolgten Übermittlung des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts ...