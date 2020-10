Exklusiv-Analyse zum österreichischen Fondsmarkt: Das sind die Marktanteilsgewinner 2020

Österreichische Fondsindustrie konnte COVID-19 Krise überraschend gut hinter sich lassen

Laut Daten des Fondsverbandes VÖIG waren per Ende des dritten Quartals 2020 insgesamt 182,2 Milliarden Euro am österreichischen Fondsdomizil (=alle Fonds mit AT-ISIN) veranlagt. In einem "gewöhnlichen" Kapitalmarktjahr würde dieser Wert unter den Lenkern der heimischen Kapitalanlagegesellschaften wohl keine große Freude auslösen, attestiert er dem Gesamtmarkt im Vergleich zum Jahresultimo 2019 (184,9 Milliarden Euro) schließlich eine Schrumpfung von 1,45% (siehe auch e-fundresearch.com Archiv-Artikel zu den Q3-Zahlen 2020). Angesichts der außerordentlichen Rahmenbedingungen, die das Jahr 2020 bislang zu bieten hatte - insbesondere die hohen Kursverluste sowie Netto-Abflüsse, die im März 2020 hingenommen werden mussten - kann dieses Ergebnis aber durchaus als erfreulich und in mancher Hinsicht sogar unerwartet eingestuft werden.

Von diesem Ergebnis erfreulich überrascht zeigt sich übrigens auch VÖIG-Präsident Heinz Bednar: „Die Volumenentwicklung der österreichischen Fondsgesellschaften nahm nach dem kurzen aber heftigen Rückschlag im März einen erfreulichen Verlauf. Es sieht so aus, dass wir trotz der Corona-Krise an das Rekordvolumen des Vorjahres anschließen können, was niemand gedacht hätte. Die Anleger nahmen Notiz von den attraktiven Marktpreisen und kauften zu oder blieben investiert."