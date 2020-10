Fazit

Weniger risikoscheue Anleger können über ein Direktinvestment in das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB9G7J auf einen Rückfall der Adidas-Aktie auf zunächst 250,00 Euro setzen, darunter in den Bereich zwischen 220,00 und 230,00 Euro. Am Ende dürfte der Schein bei 5,95 Euro notieren, bei einem Rückfall an die erste Zielmarke wurde der Wert des Scheins mit 2,95 Euro berechnet. Die maximal zu erzielende Rendite-Chance beläuft sich auf 205 Prozent, eins Stopp angesetzt oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts erfordert dagegen einen möglichen Ausstiegskurs von 0,85 Euro. Das hieraus resultierende Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) beläuft sich dabei auf 3,7 zu 1.