JEFFERIES belässt Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von General Electric auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Sandy Morris schließt in einer ersten Reaktion am Mittwoch von den etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des US-Mischkonzerns auch auf eine moderat bessere Geschäftsentwicklung des französischen Technologiekonzerns. Dieser will seine Zahlen zum dritten Quartal an diesem Freitag vorgelegen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 07:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 07:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.