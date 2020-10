DSCUP - Freuen Sie sich auf großes Potential für Innovationskooperation in China

Die 8. jährliche Dongsheng Cup International Entrepreneurship Competition von 2020 wird am 10. Dezember 2020 (Pekinger Zeit) in Peking, China stattfinden. Der Online-Pitch für die Region Deutschland wird am 29. Oktober (Pekinger Zeit) stattfinden.

Seit der ersten Ausrichtung des Wettbewerbs 2013 hat die Veranstaltung in den letzten sieben Jahren 7060 Projekte angezogen, einschließlich 1765 Auslandsprojekte und mehr als 500 Inkubationsprojekte, wobei der DSCUP eine hochkarätige und breite „entrepreneurship +"-Plattform für globale Unternehmer bietet.