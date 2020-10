Corona – der nächste Crash!

Steigende Volatilität, einbrechende Aktienkurse und ratlose Gesichter – die Börsenentwicklung erinnert an den März. Für Anleger ist dies kurzfristig schmerzlich, doch langfristig die zweite große Chance. Land unter an den Börsen in Europa. Die Corona-Krise ist mit Wucht zurück und die Schwankungen an den Märkten nehmen zu. Im Frühjahr kam die Kaskade so richtig ins Laufen als Fonds ihre Risikoparameter einstellten und bei beginnender Panik Absicherungen einzogen. Das verstärkte die Welle und so etwas sehen wir in Ansätzen auch jetzt. Keine Frage, die Sorge vor einem Corona-Crash 2.0 entfacht derzeit wieder viel Nervosität. „Investoren steigen derzeit vor allem aus Euro-Aktien aus, denn für konjunktursensible Indizes wie dem Dax ist das aktuelle Umfeld denkbar ungünstig“, sagt Gil Shapira, Chefstratege beim Broker Etoro. WEITERLESEN…