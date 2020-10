Leipzig (ots) - "Die FEXCOM GmbH befindet sich in einem gerichtlichen

Sanierungsverfahren", bestätigt Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei

VOIGT SALUS. Der Insolvenzantrag wurde am 26. Oktober 2020 gestellt und vom

Amtsgericht Leipzig mit Beschluss vom 27. Oktober 2020 als vorläufige

Insolvenzverwaltung bestätigt. Die Antragstellung wurde dabei vom Cottbuser

Rechtsanwalt / Steuerberater Enrico Schwartz begleitet, SCHWARTZ Consulting. Das

Gericht bestellte Joachim Voigt-Salus als vorläufigen Insolvenzverwalter.



Die Historie der FEXCOM GmbH reicht bis 1993 zurück. Heute zählt das Unternehmen

nach eigenen Angaben zu den größten, unabhängigen Mobilfunkhändlern in

Deutschland. FEXCOM hat ihren Sitz in Leipzig, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter

und betreibt deutschlandweit derzeit mehr als 130 eigene Stores. Seit dem

Jahreswechsel 2017/2018 gehört die FEXCOM zur Unternehmensgruppe der

börsennotierten Philion SE.







"Wie viele andere Händler auch, hat uns Corona hart getroffen. Mit der

Schließung der Läden im Frühjahr dieses Jahres erlitten wir einen vollständigen

Umsatzeinbruch. Die Stores sind zwar wieder geöffnet, jedoch gibt es seitdem

starke Reglementierungen hinsichtlich der maximalen Kundenanzahl in den

Filialen. Die aktuell abgeschlossenen Geschäfte reichen nicht aus um diese

Verluste aus dem Zeitraum des Lockdown zu kompensieren." Auch die

Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, Stundungen oder Zahlungsaufschüben konnten

die Umsatzausfälle nicht dauerhaft kompensieren, die finanzielle Lage

verschärfte sich bis hin zur Zahlungsunfähigkeit."



Reorganisation des Filialisten wird durch erfahrenes Sanierungsteam unterstützt



Das gerichtliche Verfahren möchten die Geschäftsführer Steffen Anders und Davut

Sahin nun nutzen, um das Unternehmen weiter zu sanieren und so langfristig

erhalten zu können. Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus sagte in einer ersten

Stellungnahme: "Unser Ziel ist es, zunächst den Geschäftsbetrieb zu

stabilisieren und fortzuführen. Parallel werden wir alle zur Verfügung stehenden

Sanierungsoptionen prüfen, so dass im Rahmen des Verfahrens eine bestmögliche

Fortführungslösung für die Beteiligten gefunden werden kann." Die Mitarbeiter

wurden bereits informiert, sie stehen motiviert zum Unternehmen. Ihre Löhne sind

über das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit bis Ende Dezember 2020

abgesichert. Auch der erforderliche (vorläufige) Gläubigerausschuss wurde vom

Gericht bestellt und hat seine Arbeit bereits aufgenommen."



Neben dem erfahrenen Insolvenz- und Restrukturierungsexperten Joachim



