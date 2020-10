---------------------------------------------------------------------------

Mit einer Year-to-Date Entwicklung von über 16% zählt der SQUAD Aguja Opportunities in diesem Jahr zu einem der erfolgreichsten Fonds in der Kategorie Mischfonds flexibel. Auch seit seiner Auflage am 05. Dezember 2016 kann der Fonds gegenüber den bekannten Namen des Segments mehr als überzeugen. In der aktuellen Situation haben die beiden ehemaligen Flossbach von Storch Mitarbeiter Dimitri Widmann und Fabian Leuchtner das Risiko des Fonds weiter reduziert.



Nach dem Einbruch der Börsen im März hatten sich viele spannende Opportunitäten ergeben, die sich seitdem auch sehr positiv entwickelt haben. Profitiert hat der Fonds insbesondere durch die erfolgreiche Stock-Picking-Strategie, die auch Titel abseits der großen Namen berücksichtigt. Dabei wies der Fonds seit der Korrektur nur eine Netto-Aktienquote von durchschnittlich ca. 50% aus.



Nach den starken Kursanstiegen der letzten Monate und der wieder aufkommenden Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Krise, treten Leuchtner und Widmann seit Anfang Oktober etwas stärker auf die Bremse. Hierzu wurden Gewinne bei einigen Titeln wie z. B. Pinterest teilweise realisiert, aber auch die Absicherung des Portfolios schrittweise erhöht, u. a. durch Put-Optionen auf den Euro Stoxx 50. "Aktuell beträgt die Netto-Aktienquote ca. 42%. Durch den Versicherungscharakter der Optionen würde sich die Netto-Aktienquote im Falle weiterer Kursrückgänge weiter reduzieren", erklärt Fabian Leuchtner.



"Zuletzt haben wir bei gut gelaufenen Nebenwerten Gewinne realisiert und dadurch die Kasse-Quote erhöht. Im Bereich Nebenwerte finden wir trotz aller Turbulenzen aber noch eine Vielzahl spannender Ideen, beispielsweise bei Corona-Profiteuren im Gaming-Sektor oder im Food-Bereich", fügt Kollege Widmann hinzu. Dabei ist entscheidend, dass die neuen Unternehmen nicht nur bei weiteren Einschränkungen des täglichen Lebens eher als Profiteure gelten, sondern auch strukturell profitieren. Daneben findet das Duo aktuell wieder zunehmend spannende Opportunitäten bei Wandelanleihen und im Bereich von defensiven Spezialsituationen.



Diverse Unsicherheitsfaktoren wie die Corona-Krise, die anstehende US-Wahl oder auch der Brexit veranlassen beide aktuell zu einer eher konservativen Haltung. Eine erneute Erholung der Märkte zum Jahresende und darüber hinaus ist durchaus denkbar, Vorsicht aber weiterhin geboten. "Auch aus diesem Grund erachten wir die versicherungsartige Absicherung durch Put-Optionen für sinnvoll, da trotz signifikanter Absicherungsquote, die Chancen an einer Erholung teilzuhaben intakt bleiben", kommentiert Leuchtner abschließend.

Mehr Informationen zum Fonds auf https://aguja.squad-fonds.de

