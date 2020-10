DGAP-News: Discover Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Discover Capital GmbH: Ex-Flossbach-Duo reduziert Risiko nach starker Performance weiter



28.10.2020 / 16:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mit einer Year-to-Date Entwicklung von über 16% zählt der SQUAD Aguja Opportunities in diesem Jahr zu einem der erfolgreichsten Fonds in der Kategorie Mischfonds flexibel. Auch seit seiner Auflage am 05. Dezember 2016 kann der Fonds gegenüber den bekannten Namen des Segments mehr als überzeugen. In der aktuellen Situation haben die beiden ehemaligen Flossbach von Storch Mitarbeiter Dimitri Widmann und Fabian Leuchtner das Risiko des Fonds weiter reduziert.