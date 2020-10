Media Impact und Ad Alliance bauen Vermarktungskooperation aus

Berlin/Köln (ots) - Noch breitere Aufstellung im Printbereich für DeutschlandsVermarkter Nummer 1Ab dem Jahr 2021 vertiefen Ad Alliance und Media Impact ihre partnerschaftlicheZusammenarbeit und weiten die Vermarktungskooperation auf die Print-Titel vonMedia Impact aus. Als Dienstleister wird die Ad Alliance zukünftig für dasPrint- und Digital-Portfolio von Media Impact Rahmenverträge mit Mediaagenturenim Namen und auf Rechnung von Media Impact verhandeln und steuern. Daneben wirdMedia Impact auch weiterhin sein gesamtes Inventar im direkten Kundenkontaktdurch eine eigenständige Sales-Einheit verkaufen.Durch die bekannten und auflagenstarken Printtitel von Axel Springer wie BILD,BILD am SONNTAG, B.Z., WELT und WELT AM SONNTAG wird das Portfolio der AdAlliance durch die Vermarktung des Portfolios von Media Impact inhaltlich nochbreiter aufgestellt und gewinnt im Markt nochmals an Relevanz. So entsteht einAngebot, mit dem Werbetreibende ganz Deutschland erreichen, ebenso wie spitzeZielgruppen in einzelnen Segmenten.