Australisches „Global Talent Visa Programm“ lockt CEOs von Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley nach Sydney

Das Programm richtet sich an hoch qualifizierte Personen und an Personen mit hohem Einkommen. Es wurde ausdrücklich entwickelt, um das Wachstum der australischen Innovations- und Technologiewirtschaft zu fördern. Die sieben zukunftsorientierten Zielsektoren sind die Agrartechnologie, die Raumfahrt sowie hochentwickelte Produktionstechnologien, die Finanztechnologie, Energie- und Bergbautechnologie, Medizintechnologie, Cybersicherheit und Quanteninformationsverarbeitung, fortgeschrittene Digitaltechnik, Datenwissenschaft und IKT. Da es keine Altersbegrenzungen und keine Investitionsvoraussetzungen gibt, müssen die Bewerber lediglich international anerkannt sein, auf ihrem Gebiet hervorragende Arbeit geleistet haben und herausragende Leistungen nachweisen können. In den Jahren 2020 und 2021 stehen 15.000 Plätze zur Verfügung. Erfolgreiche Bewerber können innerhalb von sechs Wochen eine beschleunigte Daueraufenthaltsgenehmigung für die ganze Familie erhalten und haben ganze fünf Jahre Zeit, ihren Umzug nach Australien abzuschließen. Es stehen auch Plätze für international anerkannte Masterstudenten und Doktoranden zur Verfügung, die ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis stellen können.

Nach Angaben des Leiters der australischen Niederlassung des führenden Beratungsunternehmens für Einbürgerungs- und Aufenthaltsrechtsfragen Henley & Partners Tony Le Nevez, machen der Wohlstand, die Sicherheit und die ausgezeichnete Lebensqualität das Land zu einem äußerst begehrten Ziel für vermögende Privatpersonen und Unternehmer. „Die Förderung von Innovationen - insbesondere im Bereich der Technologie - in der gegenwärtigen Lage sollte für jeden souveränen Staat selbstverständlich sein. Das australische Angebot eines dauerhaften Aufenthaltsrechtes zieht Spitzenkräfte aus aller Welt an und führt diese der australischen Wirtschaft zu. So wird das Land sicherstellen, dass es der Konkurrenz weit voraus bleibt. Die Ereignisse des Jahres 2020 im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben bei vielen Menschen den Wunsch nach Veränderung geweckt und sie dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen. Wir haben weltweit einen enormen Anstieg des Interesses an Investitionsmigrationsprogrammen erlebt, insbesondere bei US-Amerikanern. Das Global Talent Visa Program bietet eine ideale Gelegenheit, Spitzentalente aus aller Welt in ein sicheres, zuverlässiges und erfolgreiches Land zu holen, das zukunftsorientiert ist.“